    Mit Europäern über Sicherheitsgarantien gesprochen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Sondergesandter diskutiert Ukraine-Krieg mit Europa.
    • Fokus auf Sicherheitsgarantien und Deeskalationsmechanismen.
    • Treffen der "Koalition der Willigen" am 3. Januar geplant.
    (Im ersten und zweiten Absatz wurde der Name des US-Sondergesandten Witkoff korrigiert. Vermutlich wegen eines technischen Fehlers wurde der Name beim Senden versehentlich geändert.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat nach eigenen Angaben mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Günter Sautter, und anderen Vertretern Europas nächste Schritte auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Krieges besprochen. Dabei sei es unter anderem um eine Stärkung von Sicherheitsgarantien und die Entwicklung "effektiver Deeskalationsmechanismen" gegangen, schrieb Witkoff auf X. Das Telefonat bezeichnete er - wie auch schon frühere Begegnungen - als "produktiv".

    Thema sei auch gewesen, wie sich die seit fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine nach Kriegsende erfolgreich und widerstandsfähig entwickeln könne. "Viele weitere Details wurden besprochen, und wir werden diese wichtige Arbeit und die Koordination im neuen Jahr fortsetzen", schrieb Witkoff.

    Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, dass ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der "Koalition der Willigen" am 3. Januar in der Ukraine geplant sei. Am 6. Januar solle dann ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs folgen. Als "Koalition der Willigen" verstehen sich westliche Länder, die die Ukraine auch militärisch unterstützen.

    Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, schrieb auf X, dass er Selenskyj mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Telefonat unterrichtet habe. Er ergänzte mit Blick auf das Treffen am 3. Januar: "Die Teilnahme von Vertretern von mehr als zehn Ländern wird erwartet, sowie der Nato, der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates." Die Partner aus den USA sollten online zugeschaltet werden.

    Den Angaben auf X zufolge nahmen von US-Seite neben Witkoff auch Außenminister Marco Rubio und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, an dem Telefonat teil. Aus Europa seien neben Umjerow und Sautter auch der britische Sicherheitsberater Jonathan Powell und Emmanuel Bonne aus Frankreich zugeschaltet worden, schrieb Witkoff.

    Erst kurz vor Weihnachten hatten sich Vertreter der USA und Europas zu dreitägigen Verhandlungen in Florida getroffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Witkoff von multilateralen Sicherheitsgarantien und US-Sicherheitsgarantien gesprochen./ngu/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
