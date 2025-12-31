PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERSTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN FÜR DAS ESCACENA-PROJEKT IM IBERISCHEN PYRITGÜRTEL, SPANIEN

VANCOUVER, BC, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, die ersten Mineralressourcenschätzungen („MRE") für die Lagerstätten La Romana (Cu-Sn-Ag) und Cañada Honda (Au-Cu-Ag) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Escacena im Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens bekannt zu geben. Die ersten Schätzungen stellen einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar und bilden die Grundlage für künftige technische und wirtschaftliche Studien.

La Romana (Cu-Sn-Ag) Mineralressourcen: Gemessene und angezeigte : 32,4 Mt mit 119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,37% Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag; 0,44% CuEq), und Abgeleitet : 4,0 Mt mit 15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,40% Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42% CuEq) Umfasst einen wesentlichen Teil der Mineralressourcen, die innerhalb einer konzeptionellen Tagebauhülle eingeschlossen sind

Cañada Honda (Au-Cu-Ag) Mineralressourcen: Abgeleitet : 5,0 Mt mit 104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,65 g/t Au, 0,14% Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq) Zusätzliche nicht klassifizierte Mineralisierung identifiziert, was auf das Potenzial für eine weitere Ressourcenabgrenzung hindeutet

Die Ressourcen in La Romana und Cañada Honda bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen.

Laufende Explorationen zur Erweiterung der Ressourcenbasis und zur Unterstützung der zukünftigen technischen Bewertung

Hinweis: Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine höhere Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer wirtschaftlichen/rechtlichen Machbarkeit auf.

Pan Global beabsichtigt, zu gegebener Zeit Einzelheiten zu einem Webinar für Investoren und einer Live-Fragestunde bekannt zu geben, um die Mineralressourcenschätzungen zu diskutieren. Es werden keine weiteren wesentlichen Informationen bekannt gegeben.

„Mehrere Jahre disziplinierter Exploration in Escacena führten zu zahlreichen Entdeckungen, darunter die Lagerstätten La Romana und Cañada Honda. Der hohe Anteil an gemessenen Ressourcen und die Komponente innerhalb der Grube in La Romana bestätigen die starke Kontinuität des Mineralsystems. Die ursprüngliche Ressource in Cañada Honda, etwa 4 km nördlich von La Romana gelegen, ergänzt ein zweites ausgeprägtes golddominantes Mineralisierungssystem mit bedeutenden Kupfer- und Silbergehalten", erklärte Tim Moody, President und CEO.

Herr Moody fügte hinzu: „Fortgeschrittene metallurgische Tests in La Romana, die die metallurgischen Eigenschaften der Mineralisierung bestätigen, deuten auf das Potenzial hin, Konzentrate mit höheren Kupfergehalten und sehr geringen Anteilen an unerwünschten Elementen zu produzieren. Mit beiden Lagerstätten, die für eine Erweiterung offen sind, und einer Reihe von Explorationszielen in einem etablierten Bergbaugebiet verfügt Escacena über eine solide technische Grundlage, auf der in den nächsten Phasen der Exploration und technischen Bewertung aufgebaut werden kann."

La Romana Mineralressourcenschätzung (Cu-Sn-Ag)

Gültigkeitsdatum: 31. Dezember 2025

Tabelle 1 – Erste Schätzung der Mineralressourcen von La Romana; Cut-off-Gehalt 0,20 % Cu

Klassifizierung Tonnen (Mt) Cu (%) Sn (ppm) Ag (g/t) CuEq (%) Enthaltenes Metall Cu (kt) Sn (kt) Ag (Moz) Gemessen 26.1 0.37 300 1.78 0.45 96.0 7.8 1.49 Angegeben 6.3 0.37 148 1.25 0.42 23.6 0.9 0.25 Insgesamt (M+I) 32.4 0.37 270 1.68 0.44 119.5 8.8 1.75 Abgeleitet 4.0 0.40 71 1.37 0.42 15.8 0.3 0.18

La Romana In-Pit-Mineralressourcen

Die In-Pit-Ressource (Tabelle 2 unten) ist auf einen konzeptionellen Tagebau begrenzt, der für angemessene Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung („RPEEE") ausgelegt ist. Der Großteil (über 90 %) der In-Pit-Ressource wird als gemessen eingestuft, wobei das Material im Vergleich zur umfassenderen Mineralressource La Romana, die in der konzeptionellen Tagebau-Hülle erfasst ist, einen höheren Gehalt aufweist.

Tabelle 2 – La Romana In-Pit-Mineralressourcen; Cut-off-Gehalt 0,20 % Cu

Klassifizierung Tonnen (Mt) Cu (%) Sn (ppm) Ag (g/t) CuEq {%) Enthaltenes Metall Cu (kt) Sn (kt) Ag (Moz) Gemessen 13.6 0.39 403 2.05 0.50 53.3 5.5 0.90 Angegeben 0.4 0.37 69 1.30 0.40 1.4 0.0 0.02 Insgesamt (M+I) 14.0 0.39 393 2.03 0.50 54.8 5.5 0.91 Abgeleitet 0.1 0.45 56 2.23 0.48 0.4 0.0 0.01

La Romana – Sensitivität der Cutoff-Grade (nur zur Veranschaulichung):

0,15 % Cu: 48,9 Mt @ 0,38 % CuEq

0,20 % Cu: 36,4 Mt @ 0,44 % CuEq

0,25 % Cu: 27,1 Mt @ 0,50 % CuEq

0,30 % Cu: 19,9 Mt @ 0,56 % CuEq

Die Vergleichswerte für die Cutoff-Gehalte dienen lediglich der Veranschaulichung, sind ungefähre Angaben und stellen keine Mineralressourcen oder Mineralreserven dar. Die gemeldete Mineralressourcenschätzung basiert ausschließlich auf dem angegebenen Basis-Cutoff-Gehalt und den Annahmen.

Cañada Honda Mineralressourcen-Schätzung (Au-Cu-Ag)

Gültigkeitstag: 31. Dezember 2025

Tabelle 3 – Mineralressourcen von Cañada Honda; Cut-off-Gehalt 0,25 g/t Au

Klassifizierung Tonnen (Mt) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) AuEq (g/t) Enthaltenes Metall Au (koz) Ag (Moz) Cu (kt) Abgeleitet 5.0 0.65 1.17 0.14 0.74 104.3 0.19 6.8

Cañada Honda In-Pit Mineralressourcen

Die In-Pit-Mineralressource (Tabelle 4 unten) ist auf einen konzeptionellen Tagebau begrenzt, der zur Demonstration von RPEEE entwickelt wurde. Die Grubenhülle umfasst einen Teil der abgeleiteten Mineralressource, deren durchschnittlicher Gehalt höher ist als der der umfassenderen Mineralressource Cañada Honda.

Tabelle 4 – Cañada Honda In-Pit Inferred Mineral Resource; Cutoff-Gehalt: 0,25 g/t Au

Klassifizierung Tonnen (Mt) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) AuEq (g/t) Enthaltenes Metall Au (Koz) Ag (Moz) Cu (kt) Abgeleitet 2.3 0.76 1.08 0.11 0.84 57.3 0.08 2.6

Berechnungen des Metalläquivalentgrades

Kupferäquivalent – La Romana

CuEq (%) = Cu (%) + [Sn (%) × 2,2241] + [Ag (g/t) × 0,0088]

Annahmen: Cu US$ 4,80 /lb, Ausbeute 86,4 % Sn 35.000 US$ /t, Gewinnung 58,1 %. Ag US$ 45,0 /oz, Ausbeute 55,7 %



Goldäquivalent – Cañada Honda

AuEq (g/t) = Au (g/t) + [Cu (%) × 0,5414] + [Ag (g/t) ×0,0133]

Annahmen: Au US$ 3.200 /oz, Ausbeute 95,0 % Cu US$ 4,80 /lb, Ausbeute 50,0 % Ag US$ 45,0 /oz, Ausbeute 90,0 %



Die äquivalenten Gehalte dienen nur zur Veranschaulichung und werden nicht zur Bestimmung des Cut-off-Gehalts verwendet. Die äquivalenten Gehalte wurden ausschließlich auf der Grundlage von Metallpreisen und Gewinnungsraten berechnet und beinhalten nicht die Zahlbarkeit oder Raffinierungskosten.

Wichtige technische Hinweise

Mineralressourcen werden gemäß NI 43-101 und CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) gemeldet.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Die gleichen Schüttdichtewerte wurden sowohl für die gesamten als auch für die in der Grube befindlichen Mineralressourcen verwendet: La Romana 2,88 t/m³, Cañada Honda 2,70 t/m³.

In-Pit-Ressourcen werden anhand von Metallpreis-, Gewinnungs-, Kosten- und Grubenneigungsannahmen eingeschränkt, die für Ressourcenschätzungszwecke geeignet sind.

Methodik der Schätzung

Die MREs für La Romana und Cañada Honda wurden von Orelogy Consulting Pty Ltd (Orelogy) unter der Aufsicht einer qualifizierten Person („QP") gemäß NI 43-101 und den CIM-Definitionsstandards 2014 erstellt. Das MRE für La Romana basiert auf 198 Diamantbohrlöchern (41.528 m) und die MRE für Cañada Honda auf 16 Bohrlöchern (5.495 m). Die Mineralisierung wurde mithilfe von geologischen 3D-Drahtmodellen modelliert. Die Gehalte für Cu, Sn, Ag und Au wurden mithilfe von Ordinary Kriging in einem Blockmodell geschätzt, wobei die Suchparameter und Blockgrößen (z. B. 10 m x 5 m x 4 m) optimiert wurden, um die lokale Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung widerzuspiegeln. Hochwertige Ausreißer wurden durch Top-Cutting eingeschränkt, um die statistische Repräsentativität sicherzustellen. Die Modelle wurden durch visuelle Inspektion, globale statistische Vergleiche und Streifenplot-Analysen validiert.

Angemessene Aussichten für eine eventuelle wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE)

Zur Veranschaulichung von RPEEE werden die Mineralressourcen in konzeptionellen Tagebauschalen angegeben, die mithilfe einer Whittle-Optimierung erstellt wurden. Die Annahmen umfassen:

Metallpreise : Cu US$ 4,80 /lb, Sn US$ 35.000 /t, Ag US$ 45,0 /oz, Au US$ 3.200 /oz.

: Cu /lb, Sn /t, Ag /oz, Au /oz. Betriebskosten:

Bergbau: Basiskosten von 2,00 US$ /t abgebaut, plus 0,05 US$ /t/Bankentiefe ( 8 m Bankhöhe).

/t abgebaut, plus /t/Bankentiefe ( Bankhöhe).

Verarbeitung: 13,24 US$/t gefräst (einschließlich der erzbezogenen Abbaukosten).



Allgemeines und Verwaltung (G&A): 2,50 US$/t gefräst (Kosten auf Standort- und Projektebene).

Gewinnung:

La Romana: 86,4 % Cu, 58,1 % Sn, 55,7 % Ag.



Cañada Honda: 95,0 % Au, 50,0 % Cu, 90,0 % Ag.

Geotechnische Parameter: Konzeptionelle Grubenneigung von 45° im frischen Gestein und 40° im verwitterten Material.

Die Cutoff-Gehalte von 0,20 % Cu (La Romana) und 0,25 g/t Au (Cañada Honda) wurden lediglich zum Nachweis von RPEEE ausgewählt und bedeuten keine wirtschaftliche Rentabilität.

Qualifizierte Personen

Schätzungen der Mineralressourcen : Steve Hyland, AusIMM Fellow, und Steve Craig , AusIMM Fellow (Orelogy), unabhängige qualifizierte Personen.

: Steve Hyland, AusIMM Fellow, und , AusIMM Fellow (Orelogy), unabhängige qualifizierte Personen. Metallurgie : David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), unabhängige qualifizierte Person.

: David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), unabhängige qualifizierte Person. Exploration und technische Daten: Alvaro Merino , VP Exploration, Pan Global Resources, qualifizierte Person (nicht unabhängig).

Die qualifizierten Personen haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Einreichung des technischen Berichts

Pan Global wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Inkrafttreten einen unabhängigen NI 43-101 Technical Report zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzungen auf SEDAR+ einreichen .

Informationen zum Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt, einschließlich Escacena South, umfasst ein zusammenhängendes, zu 100 % im Besitz befindliches Mineralienrechtsgebiet im Iberischen Pyritgürtel mit einer Gesamtfläche von über 13.900 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe der aktiven Minen von Riotinto und grenzt an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, für die Minera Los Frailes Pläne zur Wiedererschließung angekündigt hat. Escacena beherbergt La Romana, Cañada Honda und mehrere Explorationsziele.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt Escacena des Unternehmens befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine positive Bilanz bei der Erteilung von Bergbaugenehmigungen, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine gut etablierte Bergbauregion mit einer langen Geschichte der Mineralienproduktion ausmachen. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Weitere Informationen finden Sie unter Curation Connect.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

