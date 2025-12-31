TempraMed vertieft seine Marktpräsenz in Asien durch eine erweiterte Vertriebspartnerschaft und einen bedeutenden Auftrag in Südkorea

Die Expansion basiert auf einem neu erteilten südkoreanischen Patent, der steigenden lokalen Nachfrage und der Einführung des digital vernetzten Geräts „VIVI Cap Smart“.

Vancouver, BC – 31. Dezember 2025 – TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed” oder das „Unternehmen”), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, das die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, heute einen neuen kommerziellen Auftrag und die Verlängerung seiner Vertriebspartnerschaft in Südkorea bekannt zu geben.

Die erweiterte Zusammenarbeit mit Mavericks Co. Ltd („Mavens“), einem in Südkorea ansässigen Distributionsunternehmen im Gesundheitswesen (www.mavens.kr), markiert einen weiteren Schritt in der Expansion von TempraMed in Asien und folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung eines südkoreanischen Patents zum Schutz seiner proprietären Wärmeisolierungstechnologie. Mavens verfügt über etablierte Beziehungen im gesamten südkoreanischen Gesundheitswesen und unterstützt die weitere Marktexpansion und erleichtert den Zugang zu Patienten und Gesundheitsdienstleistern im ganzen Land.

Südkorea ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für injizierbare Therapien in der Region, unterstützt durch eine robuste Pharmaindustrie. Der Pharmamarkt des Landes ist einer der größten in Asien, wobei für das nächste Jahrzehnt ein deutliches Umsatzwachstum erwartet wird.

Innerhalb dieses breiteren Marktes verzeichnen Diabetesmedikamente – darunter Insulin und neuere nicht-insulinhaltige Injektionspräparate – eine starke Nachfrage. Allein der südkoreanische Markt für Diabetesmedikamente hat einen Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar und wird voraussichtlich weiter wachsen, da die Prävalenz von Diabetes mit der Alterung der Bevölkerung und Veränderungen im Lebensstil zunimmt[1].

Da Patienten zunehmend auf temperaturempfindliche Therapien wie Insulin, GLP-1-Rezeptoragonisten, Biologika und Notfallinjektionen angewiesen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Medikamente vor Hitze, Kälte und extremen Umweltbedingungen zu schützen. Hitze- und Kälteeinwirkung kann die Wirksamkeit beeinträchtigen und die Effektivität der Behandlung gefährden, was die Bedeutung eines zuverlässigen passiven Wärmeschutzes im Alltag unterstreicht.