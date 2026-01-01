Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 49,18€ EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,79 %.