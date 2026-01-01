Aktie kaufen oder verkaufen
Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 49,18€ EUR. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,79 %.
Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+9,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00€
|+14,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00€
|+14,86 %
|-
|RBC
|47,00€
|+17,35 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|52,00€
|+29,84 %
|08.12.2025
|UBS
|53,00€
|+32,33 %
|09.12.2025
|BARCLAYS
|52,00€
|+29,84 %
|09.12.2025
|RBC
|47,00€
|+17,35 %
|11.12.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|-12,61 %
|11.12.2025
|UBS
|53,00€
|+32,33 %
|11.12.2025
|BARCLAYS
|52,00€
|+29,84 %
|11.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|54,00€
|+34,83 %
|11.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00€
|+39,83 %
|11.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|60,00€
|+49,81 %
|11.12.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|-12,61 %
|14.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|+24,84 %
|16.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|54,00€
|+34,83 %
|16.12.2025
-1,72 %
+0,97 %
-9,00 %
-4,39 %
-12,27 %
-65,79 %
-62,59 %
+43,31 %
-14,42 %
