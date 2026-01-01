Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 414,00€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,71 %.