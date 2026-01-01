Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 414,00€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,71 %.
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|431,00€
|+10,05 %
|-
|Berenberg Bank
|431,00€
|+10,05 %
|-
|BERENBERG
|431,00€
|+10,05 %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|380,00€
|-2,97 %
|05.12.2025
|UBS
|380,00€
|-2,97 %
|16.12.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+10,05 %
|28.11.2025
