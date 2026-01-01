Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 298,00€ EUR. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,10 %.
Analysten und Kursziele für die Amazon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|305,00€
|+32,14 %
|01.12.2025
|RBC
|300,00€
|+29,97 %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+32,14 %
|03.12.2025
|JEFFERIES
|275,00€
|+19,14 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+32,14 %
|11.12.2025
-0,74 %
-0,62 %
-1,05 %
+3,91 %
+3,60 %
+169,93 %
+40,92 %
+572,07 %
+3.297.328,57 %
