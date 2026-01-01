Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 298,00€ EUR. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,10 %.