Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 282,80€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,02 %.
Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|230,00€
|-15,40 %
|-
|JPMORGAN
|305,00€
|+12,19 %
|04.12.2025
|UBS
|280,00€
|+2,99 %
|05.12.2025
|UBS
|280,00€
|+2,99 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+12,19 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+12,19 %
|14.12.2025
|JEFFERIES
|283,00€
|+4,10 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+12,19 %
|21.12.2025
|BARCLAYS
|230,00€
|-15,40 %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+12,19 %
|30.11.2025
-0,45 %
+0,08 %
-1,71 %
+7,30 %
+7,79 %
+108,94 %
+103,03 %
+917,05 %
+9.647,58 %
