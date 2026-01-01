Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 282,80€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,02 %.