BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 47,75€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,15 %.