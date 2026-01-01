Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 47,75€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,15 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|45,00€
|+0,98 %
|04.12.2025
|UBS
|45,00€
|+0,98 %
|04.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00€
|+18,93 %
|04.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|48,00€
|+7,71 %
|16.12.2025
+1,18 %
+0,96 %
-1,43 %
+3,72 %
+3,67 %
-5,65 %
-32,03 %
-38,68 %
+8.309,43 %
