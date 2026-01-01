Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 34,55€ EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,60 %.
Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|41,00€
|+10,85 %
|-
|JPMorgan
|25,00€
|-32,41 %
|-
|Goldman Sachs
|38,00€
|+2,74 %
|-
|UBS
|32,00€
|-13,48 %
|01.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|02.12.2025
|BARCLAYS
|30,00€
|-18,89 %
|02.12.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-32,41 %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|-32,41 %
|02.12.2025
|BANK OF AMERICA (BOFA)
|35,00€
|-5,37 %
|02.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|38,00€
|+2,74 %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|50,00€
|+35,18 %
|08.12.2025
|BERENBERG
|41,00€
|+10,85 %
|12.12.2025
+1,50 %
+2,61 %
+19,80 %
+31,72 %
+90,39 %
-25,94 %
-25,22 %
-68,61 %
+159,22 %
