Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 34,55€ EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,60 %.