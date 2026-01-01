Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Beiersdorf Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 120,13€ EUR. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,48 %.
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Bernstein
|129,00€
|+37,97 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+37,97 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|125,00€
|+33,69 %
|11.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.12.2025
|UBS
|92,00€
|-1,60 %
|16.12.2025
|JEFFERIES
|99,00€
|+5,88 %
|16.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+37,97 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+37,97 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+37,97 %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.12.2025
