British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die British American Tobacco Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 45,50€ EUR. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,01 %.