Aktie kaufen oder verkaufen
British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Robertvt - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die British American Tobacco Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 45,50€ EUR. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,01 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die British American Tobacco Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|+2,30 %
|-
|JEFFERIES
|52,00€
|+8,56 %
|04.12.2025
|RBC
|34,00€
|-29,02 %
|09.12.2025
|RBC
|36,00€
|-24,84 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|41,00€
|-14,41 %
|09.12.2025
|BARCLAYS
|49,00€
|+2,30 %
|09.12.2025
|JEFFERIES
|52,00€
|+8,56 %
|09.12.2025
|JEFFERIES
|52,00€
|+8,56 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|41,00€
|-14,41 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|49,00€
|+2,30 %
|12.12.2025
+0,10 %
-1,75 %
-4,99 %
+5,78 %
+36,66 %
+26,29 %
+52,30 %
-8,46 %
+888,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte