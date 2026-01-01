Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 77,30€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,25 %.
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|92,00€
|-1,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|-52,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00€
|-66,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-46,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00€
|-27,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|+12,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+17,76 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|-1,51 %
|04.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|-1,51 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|89,00€
|-4,72 %
|16.12.2025
-0,21 %
+0,17 %
+6,14 %
+9,24 %
+19,60 %
+11,43 %
+27,38 %
-5,03 %
+583.775,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
