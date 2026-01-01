Aktie kaufen oder verkaufen
BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 86,17€ EUR. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,01 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BNP Paribas (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|89,00€
|+9,50 %
|01.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|85,00€
|+4,58 %
|04.12.2025
|RBC
|90,00€
|+10,73 %
|05.12.2025
|BARCLAYS
|79,00€
|-2,81 %
|12.12.2025
|BARCLAYS
|79,00€
|-2,81 %
|18.12.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+16,88 %
|18.12.2025
+1,35 %
+0,07 %
+8,88 %
+3,38 %
+36,49 %
+49,02 %
+82,81 %
+51,75 %
+387,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte