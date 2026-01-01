BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 86,17€ EUR. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,01 %.