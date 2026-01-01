Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Caroline Spiezio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 4,38€ EUR. Die BP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,96 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|4,00€
|-18,59 %
|04.12.2025
|BARCLAYS
|5,00€
|+1,77 %
|11.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|4,00€
|-18,59 %
|12.12.2025
|RBC
|5,00€
|+1,77 %
|18.12.2025
|JEFFERIES
|4,00€
|-18,59 %
|18.12.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-18,59 %
|18.12.2025
|UBS
|4,00€
|-18,59 %
|18.12.2025
|BARCLAYS
|5,00€
|+1,77 %
|18.12.2025
+0,60 %
+0,22 %
-6,05 %
-2,00 %
+5,63 %
-9,66 %
+67,87 %
-0,91 %
+19,74 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte