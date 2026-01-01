DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 83,00€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,92 %.