DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 83,00€ EUR. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,92 %.
Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00€
|+7,92 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00€
|+7,92 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00€
|+7,92 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00€
|+7,92 %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.12.2025
