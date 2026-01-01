CEOTRONICS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur CEOTRONICS Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die CEOTRONICS Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEOTRONICS Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CEOTRONICS Aktie beträgt 16,33€ EUR. Die CEOTRONICS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,64 %.