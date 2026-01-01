Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Continental Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Continental Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 67,60€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,65 %.