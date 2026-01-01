Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Continental Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Continental Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 67,60€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,65 %.
Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00€
|-0,06 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-26,51 %
|03.12.2025
|BARCLAYS
|70,00€
|+2,88 %
|09.12.2025
|JEFFERIES
|75,00€
|+10,23 %
|17.12.2025
|JEFFERIES
|75,00€
|+10,23 %
|18.12.2025
+0,89 %
+0,45 %
+4,03 %
+18,47 %
+35,79 %
+56,62 %
-19,38 %
-56,54 %
+1.391,44 %
