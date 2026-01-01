Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 273,27€ EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,51 %.