Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 273,27€ EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,51 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|298,00€
|+32,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|291,00€
|+29,39 %
|-
|BARCLAYS
|290,00€
|+28,95 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|298,00€
|+32,50 %
|08.12.2025
|RBC
|228,00€
|+1,38 %
|09.12.2025
|UBS
|250,00€
|+11,16 %
|09.12.2025
|BARCLAYS
|290,00€
|+28,95 %
|09.12.2025
|RBC
|228,00€
|+1,38 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|245,00€
|+8,94 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|298,00€
|+32,50 %
|10.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.12.2025
|BARCLAYS
|290,00€
|+28,95 %
|11.12.2025
+0,04 %
+1,08 %
-2,85 %
-1,10 %
+0,85 %
+37,24 %
+60,51 %
+176,51 %
+1.104,83 %
