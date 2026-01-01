Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 49,29€ EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,27 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|53,00€
|+13,20 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|48,00€
|+2,52 %
|01.12.2025
|JPMORGAN
|53,00€
|+13,20 %
|02.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|-10,29 %
|17.12.2025
|BARCLAYS
|43,00€
|-8,16 %
|18.12.2025
|JPMORGAN
|53,00€
|+13,20 %
|19.12.2025
|JPMORGAN
|53,00€
|+13,20 %
|30.11.2025
+0,62 %
+0,13 %
+3,63 %
+22,49 %
+37,87 %
+31,17 %
+14,93 %
+76,84 %
+119,11 %
