Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

25 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 236,25€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,57 %.