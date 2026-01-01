Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
25 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 236,25€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,57 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|230,00€
|+16,41 %
|-
|Bernstein
|245,00€
|+24,00 %
|-
|Bernstein
|245,00€
|+24,00 %
|-
|JPMorgan
|255,00€
|+29,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|222,00€
|+12,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|228,00€
|+15,40 %
|-
|JPMORGAN
|240,00€
|+21,47 %
|01.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00€
|+24,00 %
|02.12.2025
|BARCLAYS
|220,00€
|+11,35 %
|03.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|240,00€
|+21,47 %
|03.12.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|+16,41 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|240,00€
|+21,47 %
|03.12.2025
|RBC
|240,00€
|+21,47 %
|03.12.2025
|RBC
|240,00€
|+21,47 %
|04.12.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|+16,41 %
|05.12.2025
|RBC
|240,00€
|+21,47 %
|05.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.12.2025
|BARCLAYS
|220,00€
|+11,35 %
|08.12.2025
|RBC
|240,00€
|+21,47 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|255,00€
|+29,06 %
|09.12.2025
|BARCLAYS
|220,00€
|+11,35 %
|15.12.2025
|RBC
|240,00€
|+21,47 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00€
|+24,00 %
|19.12.2025
|BARCLAYS
|220,00€
|+11,35 %
|30.11.2025
|RBC
|240,00€
|+21,47 %
|30.11.2025
+0,79 %
+0,51 %
-0,25 %
-0,09 %
+26,53 %
+76,11 %
+111,29 %
+211,97 %
+986,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte