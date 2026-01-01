Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 8,80€ EUR. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,41 %.