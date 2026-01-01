Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 8,80€ EUR. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,41 %.
Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|-9,46 %
|05.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|-9,46 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|9,00€
|+1,86 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|10,00€
|+13,17 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|9,00€
|+1,86 %
|11.12.2025
+0,26 %
+1,37 %
-1,19 %
+9,51 %
+28,80 %
+73,97 %
+5,91 %
+124,74 %
+40,22 %
