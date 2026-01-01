Evotec ernennt Dr. Sarah Fakih zur Leiterin für Kommunikation & Investor Relations
Evotec stärkt seine Kommunikations- und Kapitalmarktstrategie: Mit Dr. Sarah Fakih übernimmt eine erfahrene Life-Science-Managerin die gebündelte Leitung zentraler Schlüsselbereiche.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec SE hat Dr. Sarah Fakih als Executive Vice President und Leiterin für Global Communications und Investor Relations ernannt.
- Die neue Rolle vereint die Bereiche Global Communications und Investor Relations, um strategische Botschaften zu stärken und die Ansprache der Stakeholder zu verbessern.
- Dr. Fakih berichtet direkt an CEO Dr. Christian Wojczewski und wird die beiden Teams zusammenführen.
- Die Ernennung folgt auf das Ausscheiden von Volker Braun, der zuvor die Bereiche Investor Relations und ESG geleitet hat.
- Dr. Fakih bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Life Sciences Industrie mit und hat zuvor leitende Positionen bei QIAGEN, MorphoSys und CureVac innegehabt.
- Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen und innovativen Technologien spezialisiert hat und mit über 800 Biotechs sowie Top-20-Pharmaunternehmen zusammenarbeitet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.176,41PKT (+1,11 %).
+0,22 %
+3,82 %
-6,76 %
-9,55 %
-36,56 %
-64,85 %
-81,77 %
+31,39 %
-63,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte