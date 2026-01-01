    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    Evotec ernennt Dr. Sarah Fakih zur Leiterin für Kommunikation & Investor Relations

    Evotec stärkt seine Kommunikations- und Kapitalmarktstrategie: Mit Dr. Sarah Fakih übernimmt eine erfahrene Life-Science-Managerin die gebündelte Leitung zentraler Schlüsselbereiche.

    • Evotec SE hat Dr. Sarah Fakih als Executive Vice President und Leiterin für Global Communications und Investor Relations ernannt.
    • Die neue Rolle vereint die Bereiche Global Communications und Investor Relations, um strategische Botschaften zu stärken und die Ansprache der Stakeholder zu verbessern.
    • Dr. Fakih berichtet direkt an CEO Dr. Christian Wojczewski und wird die beiden Teams zusammenführen.
    • Die Ernennung folgt auf das Ausscheiden von Volker Braun, der zuvor die Bereiche Investor Relations und ESG geleitet hat.
    • Dr. Fakih bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Life Sciences Industrie mit und hat zuvor leitende Positionen bei QIAGEN, MorphoSys und CureVac innegehabt.
    • Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen und innovativen Technologien spezialisiert hat und mit über 800 Biotechs sowie Top-20-Pharmaunternehmen zusammenarbeitet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.176,41PKT (+1,11 %).


