    Energiekontor bestätigt Gewinnprognose: Anleger zeigen großes Vertrauen!

    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor AG, ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Das Unternehmen erwartet einen Vorsteuergewinn (EBT) zwischen 30 und 40 Millionen Euro, was eine positive Entwicklung darstellt, insbesondere nach den im Oktober 2025 angekündigten Projektverzögerungen in Deutschland und geänderten Rahmenbedingungen für britische Windkraftprojekte. Diese Herausforderungen hatten zuvor zu einer spürbaren Reduzierung des Gewinnziels geführt.

    Im Jahr 2025 hat Energiekontor insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von etwa 209 Megawatt verkauft, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 51 Megawatt im Vorjahr darstellt. Der Konzernchef Peter Szabo betonte, dass das aktuelle Projektportfolio des Unternehmens in allen Entwicklungsphasen so umfangreich und fortgeschritten sei wie nie zuvor. Diese Erfolge sind das Resultat jahrelanger Entwicklungsarbeit und werden sich erst zeitversetzt in den Geschäftszahlen niederschlagen.

    Die Aktien von Energiekontor reagierten positiv auf die Bestätigung der Jahresziele und verzeichneten am Montag einen Anstieg um 5,6 Prozent auf 35,70 Euro. Diese Entwicklung zeigt das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Performance des Unternehmens, insbesondere nach den jüngsten Herausforderungen.

    Für das Geschäftsjahr 2025 hat Energiekontor bereits 14 Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von über 350 Megawatt erfolgreich zum Financial Close gebracht. Der Windpark Alpen-Bönninghardt, der eine Kapazität von rund 11 Megawatt hat, wird voraussichtlich Ende 2027 in Betrieb genommen. Trotz der positiven Entwicklungen wird darauf hingewiesen, dass die finanziellen Erträge aus diesen Projekten erst in den kommenden Jahren realisiert werden können.

    Zusätzlich hat das Unternehmen einen älteren Windpark mit einer Leistung von 14 Megawatt verkauft, um die Gesamtnennkapazität kurzfristig zu reduzieren. Dennoch wird erwartet, dass die Inbetriebnahme eines repowerten Windparks im ersten Quartal 2026 die Gesamtleistung des Portfolios wieder auf etwa 450 Megawatt anhebt. Energiekontor plant, sein Eigenbestandportfolio auf rund 650 Megawatt auszubauen und hat bereits mehrere Projekte in der Entwicklung.

    Insgesamt zeigt Energiekontor eine starke operative Leistungsfähigkeit und ein umfangreiches Projektportfolio, das eine solide Grundlage für zukünftige Geschäftsergebnisse bildet.



    Energiekontor

    ISIN:DE0005313506WKN:531350

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 35,88EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
