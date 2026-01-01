Technik-Chaos bei Banken: Kunden der Deutschen Bank kämpfen erneut!

Die Deutsche Bank hatte zunächst am Montag berichtet, dass die Störung behoben sei. Dennoch häuften sich am Dienstag ab 10:00 Uhr die Beschwerden von Kunden, die über das Portal "allestörungen.de" gemeldet wurden. Die Bank informierte ihre Kunden über die Probleme auf ihren Internetseiten, gab jedoch keine detaillierten Informationen zur Ursache der Störung bekannt. In einer Stellungnahme bat der Banksprecher um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die den Kunden entstanden sind.

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023, hatten Kunden der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank erneut Schwierigkeiten, ihre Konten online oder telefonisch zu verwalten. Diese technischen Probleme traten bereits am Montag auf und betrafen eine Vielzahl von Bankkunden. Ein Unternehmenssprecher der Deutschen Bank gab an, dass die Störung bis zum Nachmittag des Dienstags behoben werden konnte, jedoch könnten weiterhin vereinzelt Einschränkungen auftreten, wie etwa die Notwendigkeit eines zweiten Log-in-Versuchs.

Die Postbank und die Norisbank gehören zur Deutschen Bank Gruppe, was die Auswirkungen der technischen Störung auf eine größere Anzahl von Kunden ausdehnte. Während die Bank an der Behebung der Probleme arbeitete, blieb unklar, ob es sich um ein einmaliges Ereignis oder um ein wiederkehrendes Problem handelte. Die Kunden wurden ermutigt, Geduld zu zeigen, während die Bank an einer dauerhaften Lösung arbeitete.

Die Vorfälle werfen Fragen zur Stabilität der IT-Infrastruktur der Banken auf, insbesondere in einer Zeit, in der immer mehr Kunden auf digitale Dienstleistungen angewiesen sind. Die Abhängigkeit von Online-Banking-Diensten hat in den letzten Jahren zugenommen, was die Bedeutung einer zuverlässigen technischen Infrastruktur unterstreicht. Banken stehen unter Druck, ihre Systeme zu optimieren und sicherzustellen, dass solche Störungen in Zukunft vermieden werden.

Insgesamt zeigt dieser Vorfall, wie wichtig es für Banken ist, transparent mit ihren Kunden zu kommunizieren und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um technische Probleme schnell zu beheben. Die Reaktionen der Kunden auf solche Störungen können sich erheblich auf das Vertrauen in die Bank und deren Dienstleistungen auswirken.

