Goldraub in Bonn: Mitarbeiter der Sparkasse im Verdacht – Ermittlungen laufen!

In Bonn ist ein erheblicher Goldraub aus dem Schließfachbereich einer Sparkasse bekannt geworden. Ein Mitarbeiter steht im Verdacht, sich unberechtigt Zugang zu zwei Schließfächern verschafft und deren wertvollen Inhalt entwendet zu haben. Die Bonner Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits seit einiger Zeit läuft. Die Sparkasse Köln/Bonn bestätigte den Vorfall und gab an, dass seit dem Bekanntwerden am 17. Dezember 2025 interne und polizeiliche Ermittlungen durchgeführt werden. Details zum Wert der Beute und zur Vorgehensweise des Verdächtigen wurden bislang nicht veröffentlicht. Dieser Vorfall folgt auf einen spektakulären Millionendiebstahl in Gelsenkirchen, bei dem Unbekannte mit einem Spezialbohrer in den Tresorraum eindrangen und fast alle Schließfächer aufbrachen.

Im Gegensatz zu diesen negativen Nachrichten verzeichnet die Boerse Stuttgart Group für das Jahr 2025 einen Ertragsrekord. In einem dynamischen Marktumfeld konnte die Börsengruppe in allen strategischen Geschäftsfeldern Erfolge verbuchen. Besonders im Kapitalmarktgeschäft wurde ein Handelsvolumen von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Die schwedische NGM und die schweizerische BX Swiss erzielten neue Rekordwerte. Zudem stieg die Zahl der Retail-Kunden im Digitalgeschäft auf 1,2 Millionen, und das Volumen der verwahrten Kryptowährungen erreichte 5,2 Milliarden Euro. Die Boerse Stuttgart Group hat auch tokenisierte Assets als neues Geschäftsfeld etabliert und erhielt die erste Lizenz für ein DLT-Handelssystem in der Schweiz.

Eine Umfrage der Finanzplattform Raisin zeigt, dass Wohltätigkeit für 2026 eine hohe Priorität für die Deutschen hat. 51 Prozent der Befragten planen, zu spenden, wobei die Spendenbereitschaft unter Westdeutschen höher ist als unter Ostdeutschen. Besonders bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren ist die Bereitschaft, zu spenden, mit 57 Prozent ausgeprägt. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass jüngere Menschen auch bei Geldanlagen aktiver sind, wobei 56 Prozent der 18- bis 29-Jährigen planen, in Aktien oder ETFs zu investieren.

Insgesamt zeigt sich, dass viele Menschen 2026 bewusster mit ihren Finanzen umgehen wollen, wobei Schuldenabbau und Sparen für Kinder oder Enkel ebenfalls hohe Priorität haben.

