Mutares stärkt Automotive-Segment mit Übernahme von Hwaseung-Beteiligung!

Die Mutares SE & Co. KGaA hat kürzlich die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 67 % an den Unternehmen Hwaseung Special Rubber (HSR) und Hwaseung Auto Parts (HST) von der Hwaseung Corporation erfolgreich abgeschlossen. Diese Akquisition, die am 29. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde, stellt eine strategische Erweiterung für Mutares dar und stärkt das Segment Automotive & Mobility des Unternehmens. HSR und HST sind renommierte Anbieter von Gummidichtungen und Schlauchprodukten, die an bedeutende Automobilhersteller wie GM, VW, Hyundai, Kia und Xiaomi liefern. Mit einem Umsatz von nahezu 100 Millionen Euro und zwei modernen Produktionsstätten in China, die rund 600 Mitarbeiter beschäftigen, bieten die Unternehmen erhebliche Synergien, insbesondere in der Integration von Gummikomponenten und Klimaanlagenrohrleitungen.

Die Übernahme wird als bedeutender Schritt zur Stärkung der Präsenz von Mutares im asiatischen Markt angesehen, insbesondere im dynamischen chinesischen Automobilsektor. Durch die Integration von HSR und HST in die bestehenden Geschäftsbereiche von Mutares wird eine Verbesserung der operativen Effizienz und eine Stärkung der Wettbewerbsposition erwartet. Diese Transaktion spiegelt die globale Reputation von Mutares als zuverlässiger Eigentümer wider, der über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum verfügt.