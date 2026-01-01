Mutares stärkt Automotive-Segment mit Übernahme von Hwaseung-Beteiligung!
Die Mutares SE & Co. KGaA hat kürzlich die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 67 % an den Unternehmen Hwaseung Special Rubber (HSR) und Hwaseung Auto Parts (HST) von der Hwaseung Corporation erfolgreich abgeschlossen. Diese Akquisition, die am 29. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde, stellt eine strategische Erweiterung für Mutares dar und stärkt das Segment Automotive & Mobility des Unternehmens. HSR und HST sind renommierte Anbieter von Gummidichtungen und Schlauchprodukten, die an bedeutende Automobilhersteller wie GM, VW, Hyundai, Kia und Xiaomi liefern. Mit einem Umsatz von nahezu 100 Millionen Euro und zwei modernen Produktionsstätten in China, die rund 600 Mitarbeiter beschäftigen, bieten die Unternehmen erhebliche Synergien, insbesondere in der Integration von Gummikomponenten und Klimaanlagenrohrleitungen.
Die Übernahme wird als bedeutender Schritt zur Stärkung der Präsenz von Mutares im asiatischen Markt angesehen, insbesondere im dynamischen chinesischen Automobilsektor. Durch die Integration von HSR und HST in die bestehenden Geschäftsbereiche von Mutares wird eine Verbesserung der operativen Effizienz und eine Stärkung der Wettbewerbsposition erwartet. Diese Transaktion spiegelt die globale Reputation von Mutares als zuverlässiger Eigentümer wider, der über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum verfügt.
Zusätzlich hat Mutares am 30. Dezember 2025 eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Conexus S.p.A. an ATS - Advance Technologies System S.r.l. unterzeichnet. Conexus, ein Anbieter von Energieinfrastruktur-Dienstleistungen mit einem Umsatz von 104 Millionen Euro und einem EBITDA von 8 Millionen Euro, wurde 2022 von Mutares übernommen und hat seitdem einen signifikanten operativen Turnaround vollzogen. Die Transaktion wird im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen.
Mutares, mit Hauptsitz in München, agiert als börsennotierte Private-Equity-Holding und fokussiert sich auf Unternehmen in Umbruchsituationen mit Potenzial für operative Verbesserungen. Die Aktien des Unternehmens werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem SDAX-Index an. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die strategische Ausrichtung von Mutares, sowohl durch Akquisitionen als auch durch Verkäufe, um Wert für die Stakeholder zu schaffen und das Wachstum in attraktiven Märkten voranzutreiben.
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 29,98EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
