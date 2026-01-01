E.ON SE: Finanzberichte 2026 & Zukunft der Solarenergie im Fokus!

Zusätzlich wird der Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 25. Februar 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Der Halbjahresfinanzbericht (Q2) wird am 12. August 2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung dieser Berichte erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

E.ON SE hat am 29. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Die Mitteilung umfasst die geplanten Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresberichten für das Jahr 2026. Der erste Quartalsfinanzbericht (Q1) wird am 13. Mai 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Der Zugang zu den Berichten erfolgt über die entsprechenden Links auf der Unternehmenswebsite. Der dritte Quartalsbericht (Q3) ist für den 11. November 2026 angesetzt, ebenfalls in beiden Sprachen.

In einem weiteren Kontext hat E.ON-Chef Leonhard Birnbaum die staatlichen Förderungen für Solaranlagen in Deutschland in Frage gestellt. Er argumentiert, dass Dachflächen-Photovoltaik-Anlagen mittlerweile ohne staatliche Subventionen wirtschaftlich rentabel seien. Dies sei ein Zeichen des Erfolgs der Energiewende. Birnbaum hebt hervor, dass die Energiewende zunehmend auch soziale Dimensionen annehme, da Eigentümer von Immobilien, die in Solaranlagen investieren, oft die Hauptprofiteure seien, während Mieter tendenziell benachteiligt würden.

Er fordert eine effizientere Gestaltung der Energiewende, die besser auf den tatsächlichen Bedarf und die Infrastruktur abgestimmt sei. Diese Kritik wird durch die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums unterstützt, die staatliche Förderung für neue, kleine Solaranlagen zu beenden, da diese sich für Verbraucher auch ohne Unterstützung rechnen würden.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung von E.ON SE sowohl die Transparenz des Unternehmens in Bezug auf seine Finanzberichterstattung als auch die aktuellen Diskussionen über die Zukunft der Solarenergie in Deutschland. Die Entwicklungen in der Energiewende und die damit verbundenen sozialen Fragestellungen werden weiterhin eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie und der öffentlichen Debatte spielen.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.