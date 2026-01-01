Tesla plant Produktionsausbau in Grünheide: 2026 soll es richtig losgehen!

Die Lage wird als stabil beschrieben, wobei Tesla die Märkte und Produktionskapazitäten kontinuierlich beobachtet und anpasst. Neu hinzugekommen ist der kanadische Markt, der für Tesla vorteilhaft ist, da kanadische Kunden von niedrigeren Preisen profitieren können, da die US-Einfuhrzölle nicht anfallen. Trotz eines Rückgangs der Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen in Deutschland um etwa 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bleibt das Unternehmen durch die Belieferung von über 30 Märkten weltweit weniger krisenanfällig.

Tesla, der US-Elektroautobauer, plant trotz der herausfordernden Marktlage in Deutschland eine Produktionssteigerung in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin für das Jahr 2026. Laut Werksleiter André Thierig konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr in jedem Quartal die Produktion kontinuierlich erhöhen, was den Erwartungen entspricht. Aktuell beschäftigt das Werk rund 11.000 Mitarbeiter und produziert wöchentlich etwa 5.000 Fahrzeuge, was einer Jahresproduktion von rund 250.000 Fahrzeugen entspricht. Thierig betont, dass die Arbeitsplätze in Grünheide gesichert sind und das Werk nicht von den Produktionsstillständen betroffen war, die andere Standorte in Deutschland erlebt haben.

Der Ausbau der Fabrik in Grünheide ist weiterhin geplant. Tesla hat bereits die erste Teilgenehmigung für die Erweiterung der Produktionskapazitäten erhalten, während die Vorbereitungen für die zweite Genehmigung laufen. Thierig betont die Notwendigkeit einer schnellen Umsetzung von staatlichen Fördermaßnahmen für Elektroautos, um den Verbrauchern Klarheit über zukünftige Unterstützungen zu geben.

Zusätzlich plant Tesla, ab 2027 in Deutschland Batteriezellen zu produzieren, mit einer Kapazität von bis zu acht Gigawattstunden pro Jahr. Umweltschützer äußern Bedenken hinsichtlich der Lage der Fabrik im Wasserschutzgebiet, doch Tesla verweist auf einen gesunkenen Wasserverbrauch und das Recycling des Produktionsabwassers.

In einem weiteren Kontext hat die kanadische Bank RBC die Einstufung von Tesla vor den Auslieferungszahlen für das vierte Quartal auf "Outperform" belassen, mit einem Kursziel von 500 US-Dollar. Analyst Tom Narayan erwartet, dass Tesla 447.000 Fahrzeuge ausliefern wird, was über den Konsensschätzungen liegt. Die Zahlen sollen in den kommenden zwei Wochen veröffentlicht werden.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 449,7USD auf Nasdaq (01. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.