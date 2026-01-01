HelloFresh SE: Aktienrückkäufe 2025 – So steigert das Unternehmen den Wert!**

Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden in den letzten Tagen des Jahres 2025 mehrere Transaktionen durchgeführt. Am 22. und 23. Dezember 2025 erwarb die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG insgesamt 137.461 Aktien zu einem volumengewichteten durchschnittlichen Kaufpreis von 5,8017 EUR bzw. 5,8347 EUR. Diese Käufe sind Teil der fortlaufenden Bemühungen von HelloFresh, ihre Aktien zurückzukaufen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Die HelloFresh SE hat am 29. Dezember 2025 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Meldepflichten über EQS News verbreitet wurde. Der Vorstand der Gesellschaft hat bereits am 23. Dezember 2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen, das vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 laufen sollte. Am 13. August 2025 wurde dieses Programm bis zum 31. Dezember 2026 verlängert, um den Aktionären einen zusätzlichen Wert zu bieten und die Kapitalstruktur der Gesellschaft zu optimieren.

Zusätzlich wurden am 29. und 30. Dezember 2025 weitere 136.767 Aktien zurückgekauft, wobei der volumengewichtete durchschnittliche Kaufpreis bei 5,7735 EUR und 5,9251 EUR lag. Diese Rückkäufe sind ein strategischer Schritt, um das Angebot an Aktien zu reduzieren und damit den Wert der verbleibenden Aktien zu erhöhen.

Die HelloFresh SE hat auf ihrer Investor Relations-Website detaillierte Informationen zu den Rückkäufen veröffentlicht, die für Investoren und Analysten von Interesse sind. Diese Transparenz ist wichtig, um das Vertrauen der Anleger zu stärken und die Marktreaktionen auf die Unternehmensstrategie zu steuern.

Insgesamt zeigt das Aktienrückkaufprogramm von HelloFresh SE eine proaktive Haltung des Unternehmens gegenüber der Kapitalallokation und der Stärkung der Aktionärsinteressen. Die fortlaufenden Rückkäufe sind ein Indikator für das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung und die Absicht, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die nächsten Schritte und die weitere Entwicklung des Programms werden von den Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt, da sie einen Einfluss auf die Aktienkurse und die Marktposition von HelloFresh haben könnten.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,62 % und einem Kurs von 6,166EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.