Chaos im Eurotunnel: Silvester-Reisende müssen Pläne über den Haufen werfen!

Nach ersten Berichten wurde angekündigt, dass der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen werden könnte, jedoch blieben die Probleme mit der Oberleitung bestehen. Eurostar warnte, dass Reisende, die bereits auf gestrichene Verbindungen gebucht hatten, nicht anreisen sollten. Betroffene Passagiere können ihre Tickets kostenlos umbuchen, gegen Gutscheine eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen. Dennoch bleibt dies für viele Reisende ein unzureichender Trost, da viele vergeblich versuchten, alternative Flugtickets zu finden.

Am Tag vor dem Jahreswechsel mussten zahlreiche Zugreisende zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent aufgrund eines massiven Ausfalls im Eurotunnel ihre Silvesterpläne über den Haufen werfen. Der Zugverkehr wurde eingestellt, nachdem ein Autozug aufgrund eines Stromausfalls liegengeblieben war, was zur Sperrung des Tunnels führte. Der Betreiber Eurostar gab bekannt, dass alle Verbindungen ausgesetzt werden mussten, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten.

Hunderte Reisende strandeten sowohl am Londoner Bahnhof St. Pancras als auch am Pariser Gare du Nord. Eurostar hatte bereits am Morgen des Vorfalls dazu aufgerufen, Reisen zu verschieben, doch zunächst wurden viele Verbindungen noch als geplant oder verspätet angezeigt, bevor sie schließlich annulliert wurden. Auch der Autozug-Betreiber Le Shuttle meldete, dass der Betrieb am Nachmittag schrittweise wieder aufgenommen werden würde, nachdem es an den Terminals auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu einem Stillstand gekommen war.

Der Eurotunnel, der 1994 eröffnet wurde, verbindet Großbritannien mit dem europäischen Festland und ist mit einer Länge von 50,45 Kilometern der längste Unterwassertunnel der Welt. Er besteht aus drei separaten Tunnelröhren, wobei Autos nicht durch den Tunnel fahren können. Eurostar plant, sein Streckennetz auszubauen und in naher Zukunft direkte Verbindungen von London nach Frankfurt und Genf anzubieten. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich 30 Millionen Fahrgäste zu befördern und hat dafür eine neue Flotte von Doppeldecker-Zügen bestellt, die ab 2031 in Betrieb genommen werden sollen.

Insgesamt stellt der Vorfall eine erhebliche Störung für Reisende dar, die sich auf den Jahreswechsel vorbereiteten, und wirft Fragen zur Zuverlässigkeit der Zugverbindungen zwischen Großbritannien und dem Kontinent auf.

