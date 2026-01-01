UBS und Bernstein: Nvidia auf Wachstumskurs dank KI-Übernahmen!

Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research Nvidia ebenfalls auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar eingestuft. Analyst Stacy A. Rasgon sieht in einer potenziellen Übernahme des KI-Startups Groq eine strategische Maßnahme, um technologische Expertise und Innovationen zu sichern. Rasgon hebt hervor, dass Nvidia seine starke Bilanz nutzen sollte, um in entscheidenden operativen Technologien führend zu bleiben. Diese Übernahme könnte Nvidia helfen, seine Marktposition im Bereich Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen weiter auszubauen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. In einer aktuellen Analyse hebt Analyst Timothy Arcuri hervor, dass eine mögliche Übernahme des KI-Startups Croq Nvidia in die Lage versetzen würde, sich im Bereich Hochgeschwindigkeits-Algorithmen besser zu positionieren. Arcuri betont, dass Grafikprozessoren für diese speziellen Anwendungen nicht optimal geeignet sind. Für das kommende Jahr erwartet die UBS steigende Gewinnschätzungen und Kursgewinne für Nvidia, was die positive Einschätzung untermauert.

Beide Analysen zeigen, dass die Analysten trotz gewisser Unsicherheiten hinsichtlich der strategischen Entscheidungen von CEO Jensen Huang optimistisch bleiben. Sie sind geneigt, Huang einen Vertrauensvorschuss zu geben, was die zukünftige Entwicklung des Unternehmens betrifft. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten die Innovationskraft und die strategischen Entscheidungen von Nvidia als entscheidend für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ansehen.

Insgesamt wird Nvidia als ein Unternehmen wahrgenommen, das in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt agiert. Die Übernahmen von innovativen Startups wie Croq und Groq könnten entscheidend sein, um die technologische Führungsposition von Nvidia zu festigen und auszubauen. Die Analysten sind sich einig, dass Nvidia, unterstützt durch seine starke finanzielle Basis, in der Lage ist, in Schlüsseltechnologien zu investieren und somit seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl UBS als auch Bernstein Research Nvidia als vielversprechende Investition betrachten, wobei die Übernahme von KI-Startups als strategischer Schritt zur Stärkung der Marktposition angesehen wird.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 186,5USD auf Nasdaq (01. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.