    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS und Bernstein: Nvidia auf Wachstumskurs dank KI-Übernahmen!

    UBS und Bernstein: Nvidia auf Wachstumskurs dank KI-Übernahmen!
    Foto: NVIDIA Corporation

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. In einer aktuellen Analyse hebt Analyst Timothy Arcuri hervor, dass eine mögliche Übernahme des KI-Startups Croq Nvidia in die Lage versetzen würde, sich im Bereich Hochgeschwindigkeits-Algorithmen besser zu positionieren. Arcuri betont, dass Grafikprozessoren für diese speziellen Anwendungen nicht optimal geeignet sind. Für das kommende Jahr erwartet die UBS steigende Gewinnschätzungen und Kursgewinne für Nvidia, was die positive Einschätzung untermauert.

    Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research Nvidia ebenfalls auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar eingestuft. Analyst Stacy A. Rasgon sieht in einer potenziellen Übernahme des KI-Startups Groq eine strategische Maßnahme, um technologische Expertise und Innovationen zu sichern. Rasgon hebt hervor, dass Nvidia seine starke Bilanz nutzen sollte, um in entscheidenden operativen Technologien führend zu bleiben. Diese Übernahme könnte Nvidia helfen, seine Marktposition im Bereich Künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen weiter auszubauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    204,67€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 10,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    170,32€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Analysen zeigen, dass die Analysten trotz gewisser Unsicherheiten hinsichtlich der strategischen Entscheidungen von CEO Jensen Huang optimistisch bleiben. Sie sind geneigt, Huang einen Vertrauensvorschuss zu geben, was die zukünftige Entwicklung des Unternehmens betrifft. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten die Innovationskraft und die strategischen Entscheidungen von Nvidia als entscheidend für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ansehen.

    Insgesamt wird Nvidia als ein Unternehmen wahrgenommen, das in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt agiert. Die Übernahmen von innovativen Startups wie Croq und Groq könnten entscheidend sein, um die technologische Führungsposition von Nvidia zu festigen und auszubauen. Die Analysten sind sich einig, dass Nvidia, unterstützt durch seine starke finanzielle Basis, in der Lage ist, in Schlüsseltechnologien zu investieren und somit seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl UBS als auch Bernstein Research Nvidia als vielversprechende Investition betrachten, wobei die Übernahme von KI-Startups als strategischer Schritt zur Stärkung der Marktposition angesehen wird.



    NVIDIA

    -0,55 %
    -1,28 %
    +6,24 %
    +3,11 %
    +35,22 %
    +1.156,35 %
    +1.320,32 %
    +22.285,12 %
    +175.843,40 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 186,5USD auf Nasdaq (01. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS und Bernstein: Nvidia auf Wachstumskurs dank KI-Übernahmen! Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie von Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. In einer aktuellen Analyse hebt Analyst Timothy Arcuri hervor, dass eine mögliche Übernahme des KI-Startups Croq Nvidia in die Lage …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     