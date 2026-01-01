Börse Stuttgart 2025: Rekordumsätze und boomender Aktienhandel!
Die Gruppe Börse Stuttgart hat im Jahr 2025 von den Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten profitiert. Das Handelsvolumen der drei Handelsplätze – der Börse Stuttgart, der schwedischen NGM und der schweizerischen BX Swiss – stieg um etwa 17 Prozent auf 135 Milliarden Euro. Der Hauptstandort Stuttgart verzeichnete dabei ein Handelsvolumen von rund 121 Milliarden Euro, was ebenfalls einem Anstieg von 17 Prozent entspricht. Besonders der Aktienhandel zeigte eine positive Entwicklung mit einem Umsatzplus von 25 Prozent auf etwa 24 Milliarden Euro, begünstigt durch neue Höchststände bei Indizes wie dem DAX.
Im Bereich der strukturierten Wertpapiere, zu denen Produkte wie Zertifikate und Optionsscheine gehören, stiegen die Erlöse um 22 Prozent auf etwa 50,3 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz mit Anleihen um 10 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro, was auf das geringere Zinsniveau und die damit verbundene Attraktivität von Anleihen für Anleger zurückzuführen ist. Matthias Voelkel, Vorstandschef der Gruppe, betonte, dass auch das Digitalgeschäft eine positive Entwicklung zeigte. Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen blieb auf hohem Niveau, und die Zahl der Kunden auf den Plattformen stieg auf 1,2 Millionen. In Spitzenzeiten belief sich das Volumen der bei der Börse Stuttgart treuhänderisch verwahrten Kryptowährungen auf etwa 5,2 Milliarden Euro.
Am letzten Handelstag des Jahres 2025 zeigte sich der deutsche Aktienmarkt eher ruhig. Der DAX wurde von einem Broker mit einem leichten Plus von weniger als 0,1 Prozent auf 24.370 Punkte taxiert. Nach einem Anstieg von über 22 Prozent im Jahr 2025 bleibt die Marktaktivität zwischen den Jahren verhalten, was darauf hindeutet, dass das Jahr als eines der besten für den DAX seit 2019 enden könnte. Trotz geringer Handelsumsätze könnten Neugewichtungen am Monats-, Quartals- und Jahresende zu erratischen Kursbewegungen führen.
Die geopolitische Lage, insbesondere die Situation in der Ukraine, bleibt ein Thema, das die Märkte beeinflussen könnte. Der russische Präsident Wladimir Putin plant, seine Verhandlungsposition mit den USA zu überdenken, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Vorwürfe als unbegründet zurückweist. In diesem Kontext bleibt die Marktstimmung insgesamt positiv, auch wenn die Handelsaktivitäten aufgrund der Feiertage voraussichtlich eingeschränkt bleiben.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 24.523PKT auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
