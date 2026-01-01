Renditen deutscher Anleihen steigen: Geopolitik und Inflation im Fokus!

Vor dem Jahreswechsel fehlten den Märkten entscheidende Impulse. In der Eurozone wurden lediglich die Verbraucherpreisdaten aus Spanien veröffentlicht, die eine Abnahme der Jahresinflation von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent im Dezember zeigten. Diese Entwicklung war von Volkswirten erwartet worden, dennoch bleibt die Inflation in Spanien höher als in vielen anderen Eurozonen-Ländern. Abgesehen von diesen Zahlen gab es keine weiteren relevanten Konjunkturdaten, was zu einem ruhigen Handelsverlauf führte. Viele Händler hatten ihre Positionen bereits geschlossen, was zu einem geringen Handelsvolumen führte.

Am Dienstag, dem letzten Handelstag des Jahres, verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 127,50 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,86 Prozent anstieg. Diese Entwicklung spiegelte einen allgemeinen Trend wider, da auch in den meisten anderen Eurozonen-Ländern die Renditen zulegten.

Die geopolitische Unsicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, hatte bisher keinen signifikanten Einfluss auf den Anleihemarkt. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte der Ukraine einen Angriff auf seine Residenz vorgeworfen und plante, seine Verhandlungsstrategie mit US-Präsident Donald Trump zu überarbeiten. Die Ukraine wies diese Vorwürfe zurück. Zudem berichtete Trump von einem US-Angriff auf einen angeblichen Drogenumschlagplatz in Venezuela, was die geopolitische Lage weiter komplizierte.

Im Vorfeld des Jahreswechsels war die Stimmung am Anleihemarkt insgesamt verhalten. Die Renditen deutscher Bundesanleihen lagen zum Jahresende höher als zu Beginn des Jahres, was teilweise auf das schuldenfinanzierte Sondervermögen der Bundesregierung zurückzuführen ist, das das Angebot an Anleihen erhöht und somit die Renditen stützt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte in der ersten Jahreshälfte die Leitzinsen gesenkt, jedoch keine weiteren Senkungen in Aussicht gestellt, was ebenfalls die Marktentwicklung beeinflusste.

Insgesamt zeigt der Anleihemarkt eine gewisse Stabilität, während die geopolitischen Spannungen und die anhaltende Unsicherheit in der Eurozone weiterhin im Hintergrund präsent sind. Händler und Investoren beobachten die Entwicklungen genau, während sie sich auf das neue Jahr vorbereiten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 127,5EUR auf L&S Exchange (30. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.