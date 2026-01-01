Vulcan Energy: Stimmrechtsanteil von ACS springt auf 15,41% – Details hier!

In der Mitteilung wird auch auf eine Kapitalmaßnahme hingewiesen, die die Ausgabe von Bezugsaktien umfasst. Diese Maßnahme trat am gleichen Tag in Kraft. Es wurden keine Mehrstimmrechte angegeben, was bedeutet, dass alle Stimmrechte gleichwertig sind.

Am 30. Dezember 2025 veröffentlichte Vulcan Energy Resources Limited eine Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Mitteilung informiert über die neue Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens, die nun bei 477.870.976 liegt. Die Veröffentlichung zielt darauf ab, die Informationen europaweit zu verbreiten. Die Mitteilung wurde durch EQS News, einen Service der EQS Group, übermittelt.

Zusätzlich wurde am 31. Dezember 2025 eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung vom 17. Dezember 2025 veröffentlicht. Diese Korrektur bezieht sich auf die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die durch den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch die ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ausgelöst wurde. Diese Gesellschaft hat ihren Sitz in Madrid, Spanien, und ist in der Bau- und Dienstleistungsbranche tätig.

Die Mitteilung vom 31. Dezember 2025 zeigt, dass der Anteil der Stimmrechte von ACS, insbesondere durch die Tochtergesellschaft HOCHTIEF Lithium Holding GmbH, auf 15,41 % gestiegen ist. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu vorherigen Mitteilungen dar, in denen der Anteil bei 3,79 % lag. Die Korrektur informiert auch über die Anzahl der Stimmrechte, die nun 73.661.261 beträgt, was 15,41 % der Gesamtstimmrechte entspricht.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen einhalten müssen, um Transparenz für Investoren und die Öffentlichkeit zu gewährleisten. Vulcan Energy Resources Limited, mit Sitz in Perth, Australien, ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Lithiumressourcen konzentriert, was in der aktuellen Marktsituation von wachsender Bedeutung ist.

Die fortlaufenden Änderungen in den Stimmrechtsanteilen und die damit verbundenen Mitteilungen unterstreichen die dynamische Natur des Unternehmens und dessen strategische Ausrichtung im Bereich der erneuerbaren Energien und der Lithiumproduktion.

Die Vulcan Energy Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 2,559EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.