Euro verliert an Wert: Aktuelle Entwicklungen und Prognosen im Überblick

Am Dienstag hat der Euro im New Yorker Handel nachgegeben und wurde zuletzt zu einem Kurs von 1,1751 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1757 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Montag darstellt, als der Kurs bei 1,1766 Dollar lag. Der Dollar kostete somit 0,8505 Euro. In der Eurozone wurden lediglich die Verbraucherpreise aus Spanien veröffentlicht, die im Dezember von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent gesunken sind. Dieser Rückgang war von Volkswirten erwartet worden, dennoch bleibt die Inflation in Spanien höher als in anderen Euro-Ländern.

Die Bewegung des Euro wurde im europäischen Nachmittagsgeschäft durch positive US-Konjunkturdaten beeinflusst. So übertrafen die Zahlen zur Hauspreisentwicklung im Oktober die Erwartungen, und auch ein Konjunkturindikator für die Region Chicago fiel besser aus als prognostiziert. Im Vergleich zum Jahresanfang hat der Euro jedoch merklich zugelegt; im Januar kostete er nur etwa 1,04 Dollar. Dies war vor allem auf den Druck von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen, der die Federal Reserve (Fed) zur Zinssenkung drängte. Für das kommende Jahr werden in den USA weitere Leitzinssenkungen erwartet, während die EZB keine Zinssenkungen in Aussicht stellt, was tendenziell den Euro stützt.