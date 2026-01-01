Fresenius Medical Care: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Investorvertrauen!

In der ersten Phase des Rückkaufs, die nun abgeschlossen ist, wurden am 22. Dezember 2025 insgesamt 306.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von etwa 40,53 Euro pro Aktie erworben. Am 23. Dezember folgten weitere Käufe, die die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien auf 13.785.115 erhöhten. Am 29. Dezember 2025 wurden dann zusätzlich 339.449 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 40,80 Euro pro Aktie zurückgekauft.

Die Fresenius Medical Care AG hat in einer aktuellen Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 22. bis 29. Dezember 2025 wurden insgesamt 14.124.564 eigene Aktien zurückgekauft. Dieser Rückkauf ist Teil eines umfassenden Programms, das am 11. August 2025 gestartet wurde und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchgeführt wird.

Die Transaktionen wurden über verschiedene Handelsplätze abgewickelt, darunter AQEU, CEUX, TQEX und XETA. Die Fresenius Medical Care AG hat ein beauftragtes Kreditinstitut mit dem Rückkauf der Aktien betraut, um die Durchführung des Programms zu gewährleisten.

Das Unternehmen hat betont, dass es die Aktionäre regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufs informieren wird. Die Informationen sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations zugänglich. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie von Fresenius Medical Care, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Die Bekanntmachungen wurden gemäß den regulatorischen Anforderungen veröffentlicht, um Transparenz und Compliance mit den geltenden Marktregeln zu gewährleisten. Fresenius Medical Care AG, mit Sitz in Bad Homburg, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dialyse und bietet Produkte und Dienstleistungen für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen an.

Insgesamt zeigt der Aktienrückkauf das Engagement des Unternehmens, seine Aktien zu stabilisieren und den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Der Rückkauf von Aktien kann auch als Signal an den Markt interpretiert werden, dass das Management von der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens überzeugt ist.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 40,73EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.