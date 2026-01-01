Beiersdorf: Positive Analystenbewertungen trotz Herausforderungen im Markt!

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen, was auf eine positive Einschätzung des Unternehmens hindeutet. In einer aktuellen Branchenanalyse berichtete Analystin Celine Pannuti, dass die europäischen Hersteller von Lebensmitteln und Haushaltsprodukten in den vier Wochen bis Ende November ein stabiles Wachstum verzeichneten. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung des französischen Kosmetikkonzerns L'Oréal, der die stärksten Zuwächse in diesem Sektor erzielte. Beiersdorf konnte im Bereich der Deodorants ebenfalls ein Wachstum verzeichnen, was auf eine positive Marktresonanz hinweist.

Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research Beiersdorf mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 129 Euro bewertet. Analyst Callum Elliott stellte fest, dass im November die Lebensmittelproduzenten in der Konsumbranche die größten Zuwächse erzielten, gefolgt von den Herstellern von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, jedoch sei ein Rückgang der Verkaufsvolumina zu verzeichnen. Dies könnte auf eine Preisanpassung in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld hindeuten.