    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf: Positive Analystenbewertungen trotz Herausforderungen im Markt!

    Beiersdorf: Positive Analystenbewertungen trotz Herausforderungen im Markt!
    Foto: Beiersdorf AG

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen, was auf eine positive Einschätzung des Unternehmens hindeutet. In einer aktuellen Branchenanalyse berichtete Analystin Celine Pannuti, dass die europäischen Hersteller von Lebensmitteln und Haushaltsprodukten in den vier Wochen bis Ende November ein stabiles Wachstum verzeichneten. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung des französischen Kosmetikkonzerns L'Oréal, der die stärksten Zuwächse in diesem Sektor erzielte. Beiersdorf konnte im Bereich der Deodorants ebenfalls ein Wachstum verzeichnen, was auf eine positive Marktresonanz hinweist.

    Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research Beiersdorf mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 129 Euro bewertet. Analyst Callum Elliott stellte fest, dass im November die Lebensmittelproduzenten in der Konsumbranche die größten Zuwächse erzielten, gefolgt von den Herstellern von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, jedoch sei ein Rückgang der Verkaufsvolumina zu verzeichnen. Dies könnte auf eine Preisanpassung in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld hindeuten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    86,29€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 12,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    100,95€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 11,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Einschätzungen von JPMorgan und Bernstein Research spiegeln die aktuelle Marktentwicklung wider, in der Beiersdorf trotz Herausforderungen im Volumenbereich eine positive Marktposition einnimmt. Die Stabilität im Wachstum der europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller könnte auf eine anhaltende Nachfrage nach Konsumgütern hindeuten, was für Beiersdorf und ähnliche Unternehmen von Vorteil sein könnte.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beiersdorf in einem dynamischen Marktumfeld agiert, in dem sowohl Preissteigerungen als auch Volumenrückgänge zu beobachten sind. Die positiven Bewertungen durch renommierte Analysehäuser deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von den allgemeinen Wachstumsbedingungen in der Branche zu profitieren. Die Entwicklungen im Deodorant-Segment und die allgemeine Stabilität im Konsumgütermarkt könnten für Beiersdorf in den kommenden Monaten entscheidend sein, um die Marktanteile zu halten und möglicherweise auszubauen.



    Beiersdorf

    +0,36 %
    -0,05 %
    +0,50 %
    +4,91 %
    -24,34 %
    -12,99 %
    -2,26 %
    +10,51 %
    +3.037,58 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 93,50EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beiersdorf: Positive Analystenbewertungen trotz Herausforderungen im Markt! Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen, was auf eine positive Einschätzung des Unternehmens hindeutet. In einer aktuellen Branchenanalyse berichtete Analystin Celine Pannuti, dass die europäischen Hersteller …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     