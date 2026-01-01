ATX setzt Rekordjagd fort: 2025 mit 45,41% Jahresplus und neuen Höchstständen!
Der österreichische Aktienindex ATX hat am Montag mit einem minimalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 5.247,96 Punkten an seine Rekordjagd angeknüpft. In der typischen Handelswoche zwischen Weihnachten und Silvester war der Markt jedoch impulsarm und die Umsätze lagen unter dem Durchschnitt. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,11 Prozent auf 2.607,45 Punkte. Experten berichten, dass viele Investoren ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen haben, was zu einem Mangel an bedeutenden Unternehmensnachrichten und internationalen Konjunkturdaten führte. Dennoch rückten geopolitische Themen, insbesondere der Ukraine-Krieg und die Friedensverhandlungen, in den Fokus, ohne dass es zu nennenswerten Fortschritten kam.
Am Dienstag krönte der ATX ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 mit einem weiteren Rekordhoch von 5.326,33 Punkten, was einem Anstieg von 1,49 Prozent entspricht. Der Index verzeichnete ein Jahresplus von 45,41 Prozent, den höchsten Gewinn seit 2005. Der ATX Total Return, der Dividenden berücksichtigt, stieg sogar um 52,2 Prozent. Im internationalen Vergleich schnitt der ATX hervorragend ab, übertroffen nur von wenigen Indizes wie dem spanischen IBEX-35 und dem südkoreanischen Kospi.
Trotz eines schwierigen Jahresbeginns, geprägt von den Handelskonflikten unter der Trump-Administration, erholte sich der ATX schnell und profitierte von einer robusten Entwicklung in Osteuropa sowie von einer positiven Marktstimmung, die durch die Unsicherheiten in den USA begünstigt wurde. Die Finanzwerte, insbesondere die Bankaktien, waren die treibenden Kräfte hinter der Kursrally, während nur vier der 20 ATX-Titel eine negative Jahresperformance aufwiesen.
Analysten bleiben optimistisch für den heimischen Aktienmarkt, auch wenn eine Atempause nach der Rekordserie nicht ausgeschlossen ist. Die Bewertungslücke zu anderen Märkten sei zwar verringert, aber nicht geschlossen. Wichtige Faktoren für die zukünftige Entwicklung sind die Wachstumsimpulse in Deutschland und die Fortschritte im Ukraine-Konflikt. Analysten der Erste Group und Raiffeisen Research sehen weiterhin Potenzial für den ATX, insbesondere im Bankensektor, der von steigenden Zinsen und wachsendem Kreditvolumen profitieren könnte.
Der ATX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 5.317PKT auf Ariva Indikation (30. Dezember 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.
