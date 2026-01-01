ATX setzt Rekordjagd fort: 2025 mit 45,41% Jahresplus und neuen Höchstständen!

Der österreichische Aktienindex ATX hat am Montag mit einem minimalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 5.247,96 Punkten an seine Rekordjagd angeknüpft. In der typischen Handelswoche zwischen Weihnachten und Silvester war der Markt jedoch impulsarm und die Umsätze lagen unter dem Durchschnitt. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,11 Prozent auf 2.607,45 Punkte. Experten berichten, dass viele Investoren ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen haben, was zu einem Mangel an bedeutenden Unternehmensnachrichten und internationalen Konjunkturdaten führte. Dennoch rückten geopolitische Themen, insbesondere der Ukraine-Krieg und die Friedensverhandlungen, in den Fokus, ohne dass es zu nennenswerten Fortschritten kam.

Am Dienstag krönte der ATX ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 mit einem weiteren Rekordhoch von 5.326,33 Punkten, was einem Anstieg von 1,49 Prozent entspricht. Der Index verzeichnete ein Jahresplus von 45,41 Prozent, den höchsten Gewinn seit 2005. Der ATX Total Return, der Dividenden berücksichtigt, stieg sogar um 52,2 Prozent. Im internationalen Vergleich schnitt der ATX hervorragend ab, übertroffen nur von wenigen Indizes wie dem spanischen IBEX-35 und dem südkoreanischen Kospi.