WashTec AG kauft 2.209 Aktien: Ein Zeichen für Vertrauen und Stabilität!

Am 22. Dezember 2025 erwarb WashTec 538 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 46,72 Euro, gefolgt von 580 Aktien am 23. Dezember zu einem Durchschnittspreis von 46,86 Euro. In der darauffolgenden Woche, vom 29. bis 30. Dezember 2025, kaufte das Unternehmen 793 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 47,33 Euro und 298 Aktien zu 47,62 Euro. Damit summiert sich die Gesamtzahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 6. November 2025 bis zum 30. Dezember 2025 auf 33.163 Aktien.

Die WashTec AG hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 in den letzten Tagen des Jahres 2025 insgesamt 2.209 Aktien erworben. Diese Transaktionen fanden zwischen dem 22. und 30. Dezember 2025 statt und wurden gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 veröffentlicht.

Der Erwerb der Aktien erfolgt ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von WashTec beauftragte Bank. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den eigenen Aktienkurs zu stabilisieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die Rückkäufe sind ein Indikator für das Vertrauen des Unternehmens in die eigene wirtschaftliche Lage und die zukünftige Entwicklung.

WashTec hat die Details der Transaktionen auf ihrer Internetseite im Bereich „Aktie“ unter dem Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht, um den gesetzlichen Anforderungen an die Transparenz und Informationspflichten nachzukommen. Diese Informationen sind für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie Einblicke in die Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens geben und potenzielle Auswirkungen auf den Aktienkurs haben können.

Insgesamt zeigt die WashTec AG mit diesen Rückkäufen ein aktives Management ihrer Kapitalstruktur und signalisiert eine positive Einschätzung der eigenen Marktposition. Die regelmäßige Kommunikation über die Fortschritte des Rückkaufprogramms stärkt das Vertrauen der Investoren und könnte langfristig zu einer Stabilisierung oder sogar Steigerung des Aktienkurses führen.

Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.