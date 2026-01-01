    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWashTec Akt AktievorwärtsNachrichten zu WashTec Akt
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    WashTec AG kauft 2.209 Aktien: Ein Zeichen für Vertrauen und Stabilität!

    Die WashTec AG hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 in den letzten Tagen des Jahres 2025 insgesamt 2.209 Aktien erworben. Diese Transaktionen fanden zwischen dem 22. und 30. Dezember 2025 statt und wurden gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 veröffentlicht.

    Am 22. Dezember 2025 erwarb WashTec 538 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 46,72 Euro, gefolgt von 580 Aktien am 23. Dezember zu einem Durchschnittspreis von 46,86 Euro. In der darauffolgenden Woche, vom 29. bis 30. Dezember 2025, kaufte das Unternehmen 793 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 47,33 Euro und 298 Aktien zu 47,62 Euro. Damit summiert sich die Gesamtzahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 6. November 2025 bis zum 30. Dezember 2025 auf 33.163 Aktien.

    Der Erwerb der Aktien erfolgt ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von WashTec beauftragte Bank. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den eigenen Aktienkurs zu stabilisieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die Rückkäufe sind ein Indikator für das Vertrauen des Unternehmens in die eigene wirtschaftliche Lage und die zukünftige Entwicklung.

    WashTec hat die Details der Transaktionen auf ihrer Internetseite im Bereich „Aktie“ unter dem Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht, um den gesetzlichen Anforderungen an die Transparenz und Informationspflichten nachzukommen. Diese Informationen sind für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie Einblicke in die Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens geben und potenzielle Auswirkungen auf den Aktienkurs haben können.

    Insgesamt zeigt die WashTec AG mit diesen Rückkäufen ein aktives Management ihrer Kapitalstruktur und signalisiert eine positive Einschätzung der eigenen Marktposition. Die regelmäßige Kommunikation über die Fortschritte des Rückkaufprogramms stärkt das Vertrauen der Investoren und könnte langfristig zu einer Stabilisierung oder sogar Steigerung des Aktienkurses führen.



    WashTec Akt

    -0,10 %
    +1,16 %
    +4,48 %
    +21,47 %
    +19,80 %
    +39,05 %
    +5,75 %
    +58,04 %
    +320,34 %
    ISIN:DE0007507501WKN:750750

    Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Lang & Schwarz (30. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WashTec AG kauft 2.209 Aktien: Ein Zeichen für Vertrauen und Stabilität! Die WashTec AG hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 in den letzten Tagen des Jahres 2025 insgesamt 2.209 Aktien erworben. Diese Transaktionen fanden zwischen dem 22. und 30. Dezember 2025 statt und wurden gemäß den Vorgaben der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     