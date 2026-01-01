Cango Inc. sichert 10,5 Millionen Dollar für Bitcoin-Mining-Expansion!

Paul Yu, CEO von Cango, betont, dass die erhöhte Investition von EWCL ein starkes Vertrauenssignal für die strategische Ausrichtung des Unternehmens darstellt. Cango plant, seine operativen Fähigkeiten im Bitcoin-Mining zu verbessern, insbesondere durch die Steigerung der Hashrate-Effizienz und die Aufrüstung der Mining-Flotte. Darüber hinaus wird das Kapital auch in die Entwicklung von Energie- und KI-Computing-Initiativen investiert, um eine integrierte Infrastrukturplattform für die digitale Wirtschaft der Zukunft zu schaffen.

Cango Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin-Mining, hat eine Investition in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar von Enduring Wealth Capital Limited (EWCL) gesichert. Diese Investition erfolgt durch die Ausgabe von 7 Millionen Stammaktien der Klasse B zu einem Preis von 1,50 US-Dollar pro Aktie. Mit dieser Transaktion wird der Anteil von EWCL an Cango voraussichtlich von 2,81 % auf 4,69 % steigen, während sich die Stimmrechtsquote von 36,68 % auf 49,61 % erhöhen wird.

Die Investition unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die New York Stock Exchange, und wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen. Cango sieht in dieser Finanzierungsrunde eine Möglichkeit, seine Wachstumsinitiativen zu beschleunigen und die strategischen Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben.

In einem weiteren Bericht hat DeFi Technologies Inc. einen Jahresabschlussbrief veröffentlicht, in dem CEO Johan Wattenström die Fortschritte des Unternehmens im Jahr 2025 zusammenfasst. DeFi Technologies, ein Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (DeFi) schließt, hat bedeutende Fortschritte in der geografischen Expansion und der Produktentwicklung erzielt.

Das Unternehmen hat seine Präsenz an verschiedenen Börsen, darunter die Londoner Börse und die SIX Schweizer Börse, ausgebaut und plant, 2026 in neue Märkte wie Afrika und den Nahen Osten zu expandieren. DeFi Technologies hat auch 100 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen, um seine strategische Flexibilität zu erhöhen und die Entwicklung neuer Produkte zu unterstützen.

Beide Unternehmen zeigen durch ihre aktuellen Entwicklungen und Investitionen, dass sie sich auf Wachstum und Innovation konzentrieren, um in der sich schnell verändernden Finanzlandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 87.514USD auf CryptoCompare Index (01. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.