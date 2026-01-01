Mit diesen Trades haben Anlegerinnen und Anleger 2025 abgeräumt!

Ein starkes Jahr 2025 ist zu Ende – hier haben Sie abgesahnt!

Angetrieben von anhaltendem Wirtschaftswachstum, steigenden Unternehmensgewinnen und Begeisterung für Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Robotik und Quanten-Computing konnten die weltweiten Aktienmärkte auch in diesem Jahr eine über dem langfristigen Durchschnitt liegende Performance erzielen – noch mehr war für Anlegerinnen und Anleger angesichts der Kursexplosionen von Gold und Silber am Rohstoffmarkt zu holen.

Der anhaltende Bullenmarkt und die mit Ausnahme der Zollpanik im April überschaubare Volatilität boten ein gutes Umfeld auch für Trades und Investitionstätigkeit mithilfe von Derivaten beziehungsweise Hebelprodukten wie KO-Zertifikate, Optionsscheine und Faktor-Zertifikate. Das Interesse an solchen Produkten ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, wie auch die immer neuen Handelsrekorde an Optionsbörsen wie der EUREX und der CBOE zeigen.

Diese Trades haben 2025 so richtig eingeschlagen

Immer wieder stellen Ihnen bei wallstreetONLINE, bei YouTube, aber auch bei unseren Nachbarportalen Ariva und Finanznachrichten mein Kollege Markus Weingran und ich, Max Gross, aussichtsreiche Basiswerte und spannende Trading-Setups vor – und reichen dazu passende Derivate-Ideen, mit denen Sie Ihren Depots einen Rendite-Turbo verpassen können.

Selbstverständlich gehen längst nicht immer alle dieser Ideen auf, dazu mehr am Ende des Textes, etliche andere aber erzielen die erhofften Renditen. Und manche übertreffen dabei sogar die kühnsten Prognosen und sorgen so für richtig hohe Kursgewinne.

Einige dieser Trades möchten wir Ihnen (in umgekehrter Reihenfolge der erzielten Rendite) als kleines Best-of vorstellen – und Sie herzlich dazu einladen, uns auch im kommenden Jahr die Treue zu halten und gelegentlich nach unseren Derivate-Ideen Ausschau zu halten!

Auf eine stolze Rendite von +328,6 Prozent (Stichtag für alle Renditeangaben ist Mittwoch, der 23. Dezember, 17:30 Uhr MEZ) hat es eine Empfehlung meines Kollegen Markus Weingran auf die Aktie von AMD gebracht. Das in seiner Ausgabe der wallstreetONLINE Börsenlounge am 26. Juni vorgestellte KO-Zertifikat DE000UJ8XS31 profitierte von der anhaltenden KI-Begeisterung sowie der technologischen Aufholjagd von AMD gegenüber Erzrivale Nvidia. Zwar fielen die Gewinne zeitweise noch deutlich höher aus, aber die Korrektur der vergangenen Wochen forderte ihren Tribut.

Mit Finanzwerten ließ sich 2025 gutes Geld verdienen. Die Branche profitierte von einer robusten Konjunkturentwicklung, einer steigenden Zahl von Unternehmensübernahmen sowie einer divergenten Zinsentwicklung: Während die Leitzinssenkungen von EZB, Fed und Co. für sinkende Zinsen am kurzen Ende der Kurve sorgten, blieben die Renditen am langen Ende der Zinskurve hoch. Das wirkte sich positiv auf die Ertragsstärke von Banken aus – und ließ das KO-Zertifikat DE000GV4VJT5 auf die spanische Banco Bilbao um 362,2 Prozent explodieren. Vorgestellt wurde der Schein am 2. Juli von Markus Weingran auf unserem YouTube-Kanal.

Auf die aufsehenerregende Rallye von Gold und Silber sind viele unserer Leserinnen und Leser bereits vor Monaten aufmerksam geworden. Zunächst in deren Hintergrund konnten auch Platin und Palladium kräftig zulegen. Dank eines starken Schlussspurts in den vergangenen Wochen ist Platin am Dienstag mit einem Plus von 149,9 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel sogar an Silber (+146,8 Prozent) vorbeigezogen.

Wer früh auf die weißlich glänzenden Edelmetalle gesetzt hat, konnte entsprechend hohe Gewinne erzielen. Auf ein Plus von 365,4 Prozent bringt es beispielsweise das KO-Zertifikat DE000VK6AUP3, das Kollege Markus Weingran vor gerade mal 3 Monaten vorgestellt hatte. Einen geringfügig höheren Gewinn bot mit +368,2 Prozent der Call-Optionsschein DE000VG2DNA9, den wir Ihnen Anfang September bei Ariva vorgestellt hatten.

Auch viele deutsche Basiswerte blicken in 2025 auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurück. Der DAX konnte mit einem Plus von 22,3 Prozent sogar den US-Gesamtmarktindex S&P 500 outperformen, der es demgegenüber "nur" auf +17,4 Prozent gebracht hat. Zu den treibenden Kräften gehörten hierzulande die Anteile von Energieversorger E.ON, die sich von der Aussicht auf eine wirtschaftliche Belebung und eine höhere Stromnachfrage nicht zuletzt aufgrund von KI angetrieben um 42,2 Prozent verteuert haben. Der am 04. Februar platzierte Discount-Call DE000UM8C4J0 verteuerte sich um +400 Prozent. Das zeigt, dass Discount-Optionsscheine gegenüber herkömmlichen Optionsscheinen gelegentlich Vorteile bieten, obwohl sie die maximal anrechenbaren Kursgewinne kappen.

Innerhalb der KI-Branche waren nicht nur mithilfe von AMD, Broadcom und Nvidia, sondern auch mit anderen Halbleiteraktien hohe Gewinne möglich. Vor allem in den vergangenen Wochen waren Speicherchiphersteller die bei Anlegerinnen und Anlegern beliebteren Aktien. Das hat bei den südkoreanischen Herstellern SK Hynix und Samsung für starke Aufwärtsbewegungen gesorgt – und die Scheine DE000SX0RB49 sowie DE000LX53138 um jeweils 402 Prozent klettern lassen.

SK Hynix hatte Markus Weingran in seiner Sendung am 05. Juli vorgestellt, Samsung hatte ich Ihnen bereits am 18. Februar in einer der ersten Ausgaben des wallstreetONLINE-TrendFinder überhaupt vorgestellt. Diesen lesen Sie immer am Dienstag-, sowie in Ausnahmefällen am Mittwochabend.

Die Performance-Krone in diesem Jahr geht mit deutlichem Vorsprung an Kollege Markus Weingran. Sein KO-Zertifikat DE000UG65VM4 auf US-Solarmodulhersteller First Solar bringt es auf ein stolzes Plus von 674,8 Prozent gegenüber der Vorstellung in der wallstreetONLINE Börsenlounge am 20. Juni. Ein Sell-Off bei Solarwerten wurde geschickt genutzt, um einen Fuß in die bereits angelaufene Erholungsbewegung der Aktie nach dem Trump-Crash zu bekommen. Das hat sich für mutige Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt!

Die ganze Wahrheit: Verluste gehören dazu und lassen sich kaum vermeiden!

Ihnen nur die besten und erfolgreichsten unserer Ideen in der Rückschau vorzustellen, wäre nur ein Teil der Wahrheit. Zur anderen Seite der Medaille, nicht nur von Aktien-, sondern auch von Derivate-Trades gehört, dass es immer wieder auch zu Verlusttrades kommt.

Schlechtes Timing, ebenso unverhoffte wie schlechte Nachrichten oder Fehleinschätzungen bezüglich Geschäftsentwicklungen und Unternehmensbewertungen führen regelmäßig dazu, dass Investments platzen – das gehört zur Börse schlicht dazu und erfordert ein konsequentes Risiko- und Verlustmanagement.

Risiken kennen – und mit den richtigen Mitteln bewältigen

Immer wieder ermutigen wir Sie daher auch dazu, Gewinne mitzunehmen, Stopp-Loss-Orders zu setzen beziehungsweise nachzuziehen oder sich von manchen Werten ganz fernzuhalten. Regelrecht schwarze Löcher waren in diesem Jahr Produktvorstellungen auf BYD und Novo Nordisk, wo es teilweise zu Totalverlusten gekommen ist – ein Risiko, auf das wir nicht müde werden hinzuweisen. Auch Put-Absicherungen erwiesen sich in diesem starken Börsenjahr immer wieder als wertlos.

Dass günstige Unternehmensbewertung allein kein Garant für Kursgewinne sind, bewiesen geplatzte Turnaround-Wetten auf abgestürzte Aktien wie PayPal und Gerresheimer, die auch am Jahresende zu den in diesem Jahr schwächsten Werten gehören. Auch hier waren in einzelnen Hebel-Ideen hohe Verluste zu beklagen – bis hin zum Totalverlust.

Wir bitten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse, wenn sie einer Produktidee folgen möchten, unsere Hinweise zu möglichen Ausstiegsmarken unbedingt zu beachten! KO-Zertifikate mit eingebautem Stopp-Loss können Verlustrisiken beträchtlich mindern – auch solche hatten wir wiederholt vorgestellt.

Fazit: Verpassen Sie Ihrem Depot auch 2026 einen Rendite-Turbo!

Ein erfolgreiches Börsenjahr auch für wallstreetONLINE-Leserinnen und Lesern neigt sich seinem Ende entgegen – und damit viele erfolgreiche (sowie manche weniger erfolgreiche) Derivate-Trades. Nutzen Sie die Zeit zwischen den Jahren, auch Ihre eigenen Trading- und Investitionsentscheidungen zu reflektieren, so machen Sie sich mental fit für das kommende Jahr, dessen Ausgang zwischen Fortsetzung des Bullenmarktes und dem Platzen der KI-Blase noch völlig offen scheint.

Wir werden Sie mit unseren Inspirationen auch 2026 anzuregen versuchen und Ihnen Rendite-Turbos für Ihr Depot vorstellen. Folgen Sie uns daher auch weiterhin hier auf wallstreetONLINE, auf unserem YouTube-Kanal sowie auf Finanznachrichten und Ariva – Sie werden es nicht bereuen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion