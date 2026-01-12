Ihre wichtigsten Termine
Spannende Unternehmen-Updates von: Volkswagen, Repsol und Airbus
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q4-Umsatz
14:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025
17:45 Uhr, Frankreich: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call)
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 12/25
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 11/25
09:00 Uhr, Schweiz: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 12.01.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA Fed's Chair Powell speech 09:50 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 18:30 USA Fed's Bostic speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle Spezial – Fokus auf Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|13.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin