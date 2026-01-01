Kupferpreis explosiv: Warum Kupfer Gold und Silber nun überholen könnte

Nun ist es sicherlich noch deutlich verfrüht, das Ende der Aufwärtsbewegung bei Gold und Silber auszurufen, doch die jüngsten Verwerfungen zeigen deutlich, dass beide Edelmetalle nicht „unverwundbar“ sind. Anleger sind hinsichtlich der kurzfristigen Perspektiven von Gold und Silber zumindest alarmiert. Das gibt neuen potenziellen Favoriten die Chance, aus dem Schatten der beiden Edelmetalle zu treten. Dass es der Ölmarkt sein wird, ist eher nicht zu erwarten. Brent-Öl und WTI-Öl dürften auch 2026 mit zahlreichen Problemen konfrontiert sein. Nicht zuletzt treibt die Sorge vor einer Überversorgung die Akteure am Ölmarkt um. Dem einen oder anderen Industrie- bzw. Basismetall ist da schon eher zuzutrauen, Gold und Silber zu überflügeln. Neben Zink richtet sich der Fokus dabei vor allem auf Kupfer.

Der Kupferpreis (COMEX) zeigte im Börsenjahr 2025 eine starke Performance. Mit einem Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent blieb Kupfer jedoch deutlich hinter Gold, Silber, Platin und Palladium zurück, die nicht zuletzt aufgrund einer furiosen Jahresendrallye deutlich besser abschnitten als das Industriemetall. Dennoch zeigte sich in den letzten Monaten, dass auch der Kupferpreis „Rallye kann“. Und es könnte bald wieder knallen, denn die charttechnische Konstellation ist überaus vielversprechend.

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

Kupferpreis kurz vor dem Ausbruch

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Unbemerkt vom Getöse im Edelmetallsektor vollzog der Kupferpreis in den letzten Handelstagen des Börsenjahres 2025 wichtige Weichenstellungen. Die letzte und wichtigste fehlt zwar noch, doch die aktuelle Konstellation bietet beste Voraussetzungen dafür, auch diese rasch und womöglich mit Knalleffekt vorzunehmen. Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation.

Dem Kupferpreis gelang es, die gewaltige Kurslücke zu schließen, die im Sommer aufgrund der Zollkapriolen aufriss. Zuvor eroberte Kupfer den eminent wichtigen Preisbereich von 5,5 US-Dollar zurück. Intakte Aufwärtstrends sowie eine stark anziehende 200-Tage-Linie, die zudem nicht allzu weit vom aktuellen Preisniveau entfernt ist, bestätigen das positive Chartbild. Die Aufgabenstellung ist klar definiert – der Kupferpreis muss das bis dato gültige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 5,9 US-Dollar aufbrechen, um die Rallye zu entfesseln. Potenzielle Bewegungsziele liegen weit im 6er US-Dollar-Bereich. Auch ein Anlaufen der 7 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer möglichst eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 5,5 US-Dollar.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.



Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Droht in 2026 eine Kupferkrise in Form eines Defizits?

Während andere Rohstoffmärkte mit einer drohenden Überversorgung zu kämpfen haben, könnte sich bei Kupfer zeitnah ein Defizit etablieren. Das Industriemetall wird vielfältig eingesetzt und findet nicht zuletzt in Zukunftstechnologien (u.a. erneuerbare Energien) Anwendung. Auch das Trendthema KI kommt nicht ohne Kupferbezug aus. Rechenzentren benötigen immense Mengen des Industriemetalls. Und wenn die Pläne der Tech-Riesen, wie unter anderem Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom, zum Bau von Rechenzentren umgesetzt werden, dürfte das die Kupfernachfrage befeuern. Die Angebotsseite präsentiert sich nicht erst seit den Produktionsbeeinträchtigungen auf der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan hingegen überaus fragil.

Silber-Kupfer-Ratio verdeutlicht Nachholpotenzial des Industriemetalls

Die Silber-Kupfer-Ratio verdeutlicht das enorme Nachholpotenzial von Kupfer. Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle unmittelbar vor Weihnachten belief sich die Ratio bereits auf einen sportlichen Wert von 12,7. Noch zur Jahresmitte lag die Ratio bei lediglich 7. Nach Weihnachten schoss die Ratio weit über 13. Unter Berücksichtigung der jüngsten Abkühlung des Silberpreises auf 71,3 US-Dollar ergibt sich bei einem Kupferpreis von 5,64 US-Dollar für die Ratio ein Wert von 12,6. Damit hat Kupfer im Vergleich zu Silber immer noch enormes Nachholpotenzial, bewegte sich die Ratio in den letzten fünf Jahren doch über weite Strecken unterhalb von 6.

Fazit - Warum Kupfer Gold und Silber nun überholen könnte

Kupfer könnte im Jahr 2026 zum Überflieger unter den Rohstoffen avancieren. Die charttechnischen aber vor allem die fundamentalen Voraussetzungen für ein solches Szenario sind exzellent. Kupfer startet im Vergleich zu Gold, Silber & Co. vergleichsweise ausgeruht ins neue Börsenjahr. Womöglich kommt es bereits in den ersten Handelstagen 2026 zu einer Beschleunigung des Preisanstiegs. Hierzu müsste in einem ersten Schritt der Preisbereich 5,95 US-Dollar / 6,0 US-Dollar überwunden werden. In Erwartung weiterer Preissteigerungen bieten die Aktien der großen Kupferproduzenten bzw. die Aktien der großen Gold-Kupferproduzenten großes Potenzial. An aussichtsreichen Kandidaten mangelt es nicht - BHP, Barrick Mining, Newmont Corp., Freeport McMoRan bzw. Hudbay Minerals oder Southern Copper stellen weiterhin exzellente Alternativen zu Tech- und Rüstungstiteln, wie Nvidia und Palantir bzw. Rheinmetall und Renk dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.