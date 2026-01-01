    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Droht 2026 große Kupferkrise?

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupferpreis explosiv: Warum Kupfer Gold und Silber nun überholen könnte

    In den letzten Handelstagen kam es bei den Edelmetallen zu gewaltigen Verwerfungen. Gold, Silber, Platin und Palladium verzeichneten ein volatiles Auf und Ab. Kupfer zeigte sich hingegen vergleichsweise stabil. 

    Droht 2026 große Kupferkrise? - Kupferpreis explosiv: Warum Kupfer Gold und Silber nun überholen könnte
    Foto: AdobeStock

    Neue Favoriten drängen nach vorn 

    Nun ist es sicherlich noch deutlich verfrüht, das Ende der Aufwärtsbewegung bei Gold und Silber auszurufen, doch die jüngsten Verwerfungen zeigen deutlich, dass beide Edelmetalle nicht „unverwundbar“ sind. Anleger sind hinsichtlich der kurzfristigen Perspektiven von Gold und Silber zumindest alarmiert. Das gibt neuen potenziellen Favoriten die Chance, aus dem Schatten der beiden Edelmetalle zu treten. Dass es der Ölmarkt sein wird, ist eher nicht zu erwarten. Brent-Öl und WTI-Öl dürften auch 2026 mit zahlreichen Problemen konfrontiert sein. Nicht zuletzt treibt die Sorge vor einer Überversorgung die Akteure am Ölmarkt um. Dem einen oder anderen Industrie- bzw. Basismetall ist da schon eher zuzutrauen, Gold und Silber zu überflügeln. Neben Zink richtet sich der Fokus dabei vor allem auf Kupfer. 

    Kupfer mit starker Performance in 2025

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.381,12€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 8,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.727,83€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 8,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kupferpreis (COMEX) zeigte im Börsenjahr 2025 eine starke Performance. Mit einem Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent blieb Kupfer jedoch deutlich hinter Gold, Silber, Platin und Palladium zurück, die nicht zuletzt aufgrund einer furiosen Jahresendrallye deutlich besser abschnitten als das Industriemetall. Dennoch zeigte sich in den letzten Monaten, dass auch der Kupferpreis „Rallye kann“. Und es könnte bald wieder knallen, denn die charttechnische Konstellation ist überaus vielversprechend.

    Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

    Kupferpreis kurz vor dem Ausbruch

    Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Unbemerkt vom Getöse im Edelmetallsektor vollzog der Kupferpreis in den letzten Handelstagen des Börsenjahres 2025 wichtige Weichenstellungen. Die letzte und wichtigste fehlt zwar noch, doch die aktuelle Konstellation bietet beste Voraussetzungen dafür, auch diese rasch und womöglich mit Knalleffekt vorzunehmen. Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. 

    Dem Kupferpreis gelang es, die gewaltige Kurslücke zu schließen, die im Sommer aufgrund der Zollkapriolen aufriss. Zuvor eroberte Kupfer den eminent wichtigen Preisbereich von 5,5 US-Dollar zurück. Intakte Aufwärtstrends sowie eine stark anziehende 200-Tage-Linie, die zudem nicht allzu weit vom aktuellen Preisniveau entfernt ist, bestätigen das positive Chartbild. Die Aufgabenstellung ist klar definiert – der Kupferpreis muss das bis dato gültige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 5,9 US-Dollar aufbrechen, um die Rallye zu entfesseln. Potenzielle Bewegungsziele liegen weit im 6er US-Dollar-Bereich. Auch ein Anlaufen der 7 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer möglichst eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 5,5 US-Dollar. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Droht in 2026 eine Kupferkrise in Form eines Defizits?

    Während andere Rohstoffmärkte mit einer drohenden Überversorgung zu kämpfen haben, könnte sich bei Kupfer zeitnah ein Defizit etablieren. Das Industriemetall wird vielfältig eingesetzt und findet nicht zuletzt in Zukunftstechnologien (u.a. erneuerbare Energien) Anwendung. Auch das Trendthema KI kommt nicht ohne Kupferbezug aus. Rechenzentren benötigen immense Mengen des Industriemetalls. Und wenn die Pläne der Tech-Riesen, wie unter anderem Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom, zum Bau von Rechenzentren umgesetzt werden, dürfte das die Kupfernachfrage befeuern. Die Angebotsseite präsentiert sich nicht erst seit den Produktionsbeeinträchtigungen auf der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan hingegen überaus fragil. 

    Silber-Kupfer-Ratio verdeutlicht Nachholpotenzial des Industriemetalls

    Die Silber-Kupfer-Ratio verdeutlicht das enorme Nachholpotenzial von Kupfer. Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle unmittelbar vor Weihnachten belief sich die Ratio bereits auf einen sportlichen Wert von 12,7. Noch zur Jahresmitte lag die Ratio bei lediglich 7. Nach Weihnachten schoss die Ratio weit über 13. Unter Berücksichtigung der jüngsten Abkühlung des Silberpreises auf 71,3 US-Dollar ergibt sich bei einem Kupferpreis von 5,64 US-Dollar für die Ratio ein Wert von 12,6. Damit hat Kupfer im Vergleich zu Silber immer noch enormes Nachholpotenzial, bewegte sich die Ratio in den letzten fünf Jahren doch über weite Strecken unterhalb von 6. 

    Fazit -  Warum Kupfer Gold und Silber nun überholen könnt

    Kupfer könnte im Jahr 2026 zum Überflieger unter den Rohstoffen avancieren. Die charttechnischen aber vor allem die fundamentalen Voraussetzungen für ein solches Szenario sind exzellent. Kupfer startet im Vergleich zu Gold, Silber & Co. vergleichsweise ausgeruht ins neue Börsenjahr. Womöglich kommt es bereits in den ersten Handelstagen 2026 zu einer Beschleunigung des Preisanstiegs. Hierzu müsste in einem ersten Schritt der Preisbereich 5,95 US-Dollar / 6,0 US-Dollar überwunden werden. In Erwartung weiterer Preissteigerungen bieten die Aktien der großen Kupferproduzenten bzw. die Aktien der großen Gold-Kupferproduzenten großes Potenzial. An aussichtsreichen Kandidaten mangelt es nicht - BHP, Barrick Mining, Newmont Corp., Freeport McMoRan bzw. Hudbay Minerals oder Southern Copper stellen weiterhin exzellente Alternativen zu Tech- und Rüstungstiteln, wie Nvidia und Palantir bzw. Rheinmetall und Renk dar.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Droht 2026 große Kupferkrise? Kupferpreis explosiv: Warum Kupfer Gold und Silber nun überholen könnte In den letzten Handelstagen kam es bei den Edelmetallen zu gewaltigen Verwerfungen. Gold, Silber, Platin und Palladium verzeichneten ein volatiles Auf und Ab. Kupfer zeigte sich hingegen vergleichsweise stabil. 
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     