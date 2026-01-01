    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ukraine setzt zwei neue Patriot-Flugabwehrsysteme ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine erhält zwei weitere Patriot-Systeme aus Deutschland.
    • Systeme schützen Städte und Infrastruktur vor Angriffen.
    • Lieferung nach Monaten nun abgeschlossen, weitere Hilfe folgt.
    Ukraine setzt zwei neue Patriot-Flugabwehrsysteme ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Militärangaben mit deutscher Hilfe zwei weitere leistungsstarke Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot erhalten. Die Waffen seien bereits zum Schutz ukrainischer Städte und wichtiger Infrastruktur in Einsatz, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Nach Angaben von Verteidigungsminister Denys Schmyhal sei dies möglich geworden "dank der jüngsten Vereinbarungen mit der deutschen Regierung".

    Das Bundesverteidigungsministerium hatte im vergangenen August die schrittweise Lieferung von Komponenten für zwei Patriot-Systeme angekündigt. Deutschland werde im Gegenzug von den USA bevorzugt und schnell mit Patriots der neuesten Generation beliefert, hieß es damals. Norwegen kündigte im Sommer an, die Lieferung der zwei Systeme an Kiew finanziell zu unterstützen.

    Lieferung nach Monaten abgeschlossen

    Schmyhal erwähnte die Systeme aus Deutschland auch im Dezember bei einem Treffen der militärischen Unterstützer der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format. Die neue Mitteilung aus Kiew lässt darauf schließen, dass die Lieferung abgeschlossen ist. Vorher hatte Deutschland der Ukraine bereits drei komplette Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt.

    Für das angegriffene Land sind die Flugabwehrsysteme aus US-Produktion die beste Waffe gegen russische ballistische Raketen und Marschflugkörper. Ein Patriot-System umfasst verschiedene Komponenten wie einen Radar, einen Feuerleitstand, Antennen und Startgeräte für die Flugabwehrraketen./fko/DP/zb





    dpa-AFX
    dpa-AFX

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Ukraine setzt zwei neue Patriot-Flugabwehrsysteme ein Die Ukraine hat nach Militärangaben mit deutscher Hilfe zwei weitere leistungsstarke Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot erhalten. Die Waffen seien bereits zum Schutz ukrainischer Städte und wichtiger Infrastruktur in Einsatz, teilte das …
