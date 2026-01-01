    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rentner in der Schweiz bekommen erstmals 13. Monatsrente

    Für Sie zusammengefasst
    • Pensionäre in der Schweiz erhalten 13. Monatsrente.
    • Volksabstimmung mit 58% Zustimmung für Weihnachtsgeld.
    • Finanzierung durch Mehrwertsteuererhöhung auf 8,8%.
    Rentner in der Schweiz bekommen erstmals 13. Monatsrente
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERN (dpa-AFX) - Pensionäre mit Schweizer Rente können sich im neuen Jahr auf eine Art Weihnachtsgeld freuen: Sie erhalten erstmals eine 13. Monatsrente. Zu verdanken haben sie dies dem Gewerkschaftsbund, der erfolgreich Unterschriften für eine Volksabstimmung sammelte. Im Mai 2024 stimmten gut 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür, obwohl die Regierung den Vorstoß ablehnte und vor den Kosten warnte. Die staatliche Rente erhöht sich damit auf einen Schlag um 8,3 Prozent.

    Allerdings müssen Rentnerinnen und Rentner noch bis Ende des Jahres warten. Das Geld wird erst im Dezember ausgezahlt. Eine 13. Rente gibt es in mehreren Ländern, etwa in Liechtenstein, Polen oder Österreich, nicht aber in Deutschland.

    Die staatliche AHV-Rente (AHV ist die Alters- und Hinterlassenenversicherung) beträgt je nach Einzahlung maximal 2.520 Franken (gut 2.700 Euro). Daneben haben die meisten Rentner in der Schweiz noch eine zweite Säule - ein persönliches Rentenkonto, auf das Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen.

    Die Regierung schlägt vor, die Mehrausgaben durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu finanzieren. Der normale Satz würde von 8,1 auf 8,8 Prozent steigen. In Deutschland liegt der Satz schon heute bei 19 Prozent. Darüber muss noch das Parlament entscheiden./oe/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Rentner in der Schweiz bekommen erstmals 13. Monatsrente Pensionäre mit Schweizer Rente können sich im neuen Jahr auf eine Art Weihnachtsgeld freuen: Sie erhalten erstmals eine 13. Monatsrente. Zu verdanken haben sie dies dem Gewerkschaftsbund, der erfolgreich Unterschriften für eine Volksabstimmung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     