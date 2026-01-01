    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Aktivrente in Kraft

    Steuerfreier Zuverdienst für Ältere

    Aktivrente in Kraft - Steuerfreier Zuverdienst für Ältere
    BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Jahreswechsel ist die Aktivrente in Kraft getreten - also der angekündigte Steuerbonus für Arbeit im Rentenalter. Ältere Beschäftigte dürfen dann monatlich bis zu 2.000 Euro hinzuverdienen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Die Regelung soll einen Anreiz für Ältere bieten, dem Arbeitsmarkt länger zur Verfügung zu stehen. Parallel dazu wurde das Verbot gestrichen, Arbeitnehmer nach Erreichen des Rentenalters ohne Sachgrund befristet weiterzubeschäftigen.

    Die Idee einer solchen Steuervergünstigung stammt von der CDU. Beschlossen worden war sie im sogenannten Rentenpaket: zusammen mit einer Stabilisierung des Rentenniveaus, einer Stärkung der Betriebsrenten sowie der Ausweitung der Mütterrente auf ältere Frauen, die aber erst ab 2027 gilt./bw/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
