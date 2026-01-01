Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro
- Bulgarien führt Euro als offizielles Zahlungsmittel ein.
- Umstellung soll Tourismus und Handel erleichtern.
- Bedenken über Preiserhöhungen und Unabhängigkeit.
SOFIA/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Beginn des neuen Jahres hat Bulgarien den Lew durch den Euro ersetzt. Der Balkanstaat ist damit das 21. Land, in dem die Gemeinschaftswährung das offizielle Zahlungsmittel ist. Der Euro werde dem Tourismus helfen sowie bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern, wie das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB bereits zuvor erklärt hatten.
Auch für Urlauber wird vieles einfacher: Geldwechsel und zusätzliche Gebühren entfallen, Preise lassen sich einfacher vergleichen und Kartenzahlungen werden unkomplizierter. Der feste Umrechnungskurs liegt bei 1,95583 Lew pro Euro - exakt derselbe, zu dem einst die D-Mark in den Euro überging.
Doch viele Menschen in Bulgarien bezweifeln, dass der Euro ihnen nutzen wird. Die Sorge ist groß, dass mit der Währungsumstellung die Preise in dem Balkanland, das zu den ärmsten der EU zählt, steigen werden und der Euro sich als "Teuro" entpuppen wird. Und nicht wenige befürchten, dass Bulgarien einen Teil seiner Unabhängigkeit aufgeben muss.
Staatschef kritisiert Ablauf der Entscheidung zur Euro-Einführung
Staatspräsident Rumen Radew bemängelte in seiner Neujahrsansprache, dass es zur Euro-Einführung ein Referendum hätte geben sollen. "Doch die Regierenden wollten die Bürger nicht hören", kritisierte Radew in seiner im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache. Ein entsprechender Antrag Radews war von der prowestlichen Parlamentsmehrheit abgelehnt worden.
Die Europäische Zentralbank (EZB) weist ihrerseits auf die Vorteile einer Zugehörigkeit zur Eurozone hin. EZB-Präsidentin Christine Lagarde als Europas oberste Währungshüterin verspricht den Bulgaren Wohlstand und Sicherheit. Und sie betont am Tag des Beitritts: "Der Euro ist ein starkes Symbol dafür, was Europa erreichen kann, wenn wir zusammenarbeiten, und für die gemeinsamen Werte und die kollektive Stärke, die wir nutzen können, um die globale geopolitische Unsicherheit zu bewältigen, mit der wir derzeit konfrontiert sind."/hgo/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570
Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120724-eurusd-prognose-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag
11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Donnerstag
14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt
18:00 Uhr Rohöllagerbestände
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading