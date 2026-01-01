    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Mindestlohn auf 13,90 Euro gestiegen

    • Mindestlohn steigt auf 13,90 Euro ab Januar 2024.
    • Minijob-Obergrenze erhöht sich auf 603 Euro monatlich.
    • Nächste Erhöhung auf 14,60 Euro erfolgt 2027.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der gesetzliche Mindestlohn steigt mit dem Jahreswechsel auf 13,90 Euro brutto je geleisteter Arbeitsstunde. Bisher galt ein Mindestlohn von 12,82 Euro. Die durch eine Verordnung des Arbeitsministeriums geregelte Anhebung beruht auf einer Empfehlung der Mindestlohnkommission vom Juni. Anfang 2027 steigt der Mindestlohn demnach weiter auf 14,60 Euro. Parallel zur Mindestlohnerhöhung steigt auch die Obergrenze für sogenannte Minijobs. Diese erhöht sich ab Januar von 556 auf 603 Euro im Monat.

    Einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gibt es in Deutschland seit dem 1. Januar 2015. Damals startete die Lohnuntergrenze mit 8,50 Euro. Über die Anpassung entscheidet laut Gesetz alle zwei Jahre eine Kommission, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeberverbände sowie den Gewerkschaften zusammensetzt und von Wissenschaftlern beraten wird. Nur 2022 wurde ein Anstieg auf damals 12 Euro gesetzlich vorgegeben.

    Für geringfügig Beschäftigte - außer bei Minijobbern im privaten Bereich - gilt eine Dokumentationspflicht für die Arbeitszeit. Die geleisteten Stunden dokumentieren muss man auch in Wirtschaftsbereichen, die als anfällig für verkehrte Abrechnungen mit niedrigen Löhnen gelten - wie das Baugewerbe, Gaststätten oder der Logistikbereich.

    Die Mindestlohnkommission orientiert sich vor allem an der Entwicklung der Tariflöhne und des mittleren Lohns in Deutschland. Die SPD hatte mit der Forderung nach 15 Euro Mindestlohn Wahlkampf gemacht./bw/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
