    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZDF-Intendant will Dialog mit Zuschauern deutlich ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • ZDF-Intendant Himmler will Dialog mit Publikum stärken.
    • Reformstaatsvertrag fördert Austausch und Effizienz.
    • ZDFmitreden hat über 70.000 aktive Teilnehmende.
    ZDF-Intendant will Dialog mit Zuschauern deutlich ausbauen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - ZDF-Intendant Norbert Himmler will den Dialog mit dem Publikum deutlich ausbauen. "Fernsehen war früher eine Einbahnstraße: Das ZDF hat gesendet, die Menschen haben konsumiert. Heute geht es sehr viel stärker um den Dialog mit dem Publikum", sagte Himmler im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

    Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehe dabei vor einer zentralen Herausforderung. "Wir wollen Menschen dabei unterstützen, wieder ordentlich miteinander zu diskutieren. Das haben wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen." Der seit Dezember geltende Reformstaatsvertrag gebe dem ZDF dafür zusätzlichen Rückenwind.

    Reformstaatsvertrag gibt Dialog vor

    Der Reformstaatsvertrag ist am 1. Dezember 2025 in Kraft getreten und gilt für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er sieht unter anderem vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender effizienter werden, ihr Angebot stärker bündeln und den Austausch mit dem Publikum ausbauen.

    Konkret setzt das ZDF Himmler zufolge auf eigene Beteiligungsformate. "Auf unserer Dialogplattform ZDFmitreden sind inzwischen über 70.000 regelmäßige Teilnehmende angemeldet, mit denen wir regelmäßig im Kontakt stehen." Der Austausch reiche "bis hin zur Sendungsentwicklung, etwa wenn wir neue Serien planen", sagte Himmler.

    Eigene Formate statt Plattform-Logik

    Auch aktuelle Informationsformate sollen den Dialog stärken. "ZDFheute live streamt fast jeden Tag zu aktuellen Themen; hier werden die User jedes Mal miteingebunden." Dadurch sei der Kontakt unmittelbarer geworden. "So sind wir viel direkter mit unseren Nutzerinnen und Nutzern im Austausch."/svv/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ZDF-Intendant will Dialog mit Zuschauern deutlich ausbauen ZDF-Intendant Norbert Himmler will den Dialog mit dem Publikum deutlich ausbauen. "Fernsehen war früher eine Einbahnstraße: Das ZDF hat gesendet, die Menschen haben konsumiert. Heute geht es sehr viel stärker um den Dialog mit dem Publikum", sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     