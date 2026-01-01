    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Musiksender MTV Germany streicht Musikvideos aus seinem Programm. Der Fernsehkanal will künftig stattdessen auf andere Schwerpunkte setzen, wie aus dem Programmplan für diesen Monat hervorgeht. So laufen im Januar vor allem Clipshows, Dokusoaps und Reality-Formate, darunter "Germany Shore", "Caught In The Act: Unfaithful" oder "Catfish: The TV Show".

    In der Nacht auf Neujahr sollten die letzten Musikstrecken zu sehen sein, darunter "MTV in the Mix". Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass sich das Programm ab Januar verändert. Schon seit Jahren wird verstärkt auf Reality-Shows und andere Unterhaltungsformate gesetzt.

    MTV prägte ganze Generationen und Popkultur

    Der 1981 in den USA gestartete Fernsehsender prägte mit Musikvideos ganze Generationen und die Popkultur. Es war der weltweit erste Musiksender mit 24-Stunden-Programm. Inzwischen hat MTV mehrere nationale Ableger.

    In Deutschland startete der Kanal im Jahr 1997. Der Musiksender gründete damals den Ableger MTV Germany als Reaktion auf den Konkurrenzdruck des deutschsprachigen Musiksenders Viva, der mittlerweile abgeschaltet ist./sza/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
